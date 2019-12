Z zatonom čevljarske obrti tako dandanes le še malokdo ve, za kaj in kako se uporablja kako čevljarsko orodje, v pozabo gre tudi čevljarsko izrazje.

Pri Šorliju v Tolminu je med vojnama delovala čevljarska delavnica, kjer so izdelovali škornje in planinske čevlje, po vojni je vso opremo, stroje, usnje in drug material pobrala čevljarska zadruga, kljub temu pa je nekaj starih orodij in pripomočkov le ostalo pri hiši.