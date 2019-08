Z začetkom avgusta je začel veljati tudi nov obračunski model za nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov družinske medicine, ki ga je vlada sprejela z aneksom dve k splošnemu dogovoru. Timom, ki so pripravljeni delati prek določenega normativa 1895 glavarinskih količnikov, lahko prinese od štiri do 20 odstotkov višjo plačo. Zdravniki so do tega ukrepa kritični. Povprečni družinski zdravnik, ki je v 54. plačnem razredu in je dosegel trenutno državno povprečje obremenitve pri 2395 glavarinskih količnikih, bo po tej lestvici na mesec dobil približno 400 evrov več. Medicinska sestra v 37. plačnem razredu bo pri taki obremenitvi dobila dodatnih 235 evrov, tehnik zdravstvene nege pa 173 evrov. Minister za zdravje Aleš Šabeder računa, da jim bo z ukrepom uspelo pomiriti obremenjene družinske zdravnike. Ti so na svojo preobremenjenost namreč opozarjali tudi s kolektivnimi odpovedmi, ki so jih po sprejetju aneksa ena zamrznili do jeseni. Za zdaj še ni jasno, ali bodo zdravniki odpovedi vendarle preklicali. Prvi odzivi iz zdravniških vrst za zdaj namreč ne kažejo velikega navdušenja nad rešitvami ministrstva. Članstvo sindikata družinskih zdravnikov Praktikum je aneks dve tako označilo za slabo rešitev, kritičen je tudi predsednik Igor Muževič, ki je spomnil je na zahtevo zdravnikov, da se stoodstotno financira ambulante, ki dosegajo normativ 1895 glavarinskih količnikov. Nezadovoljni z aneksom so tudi v zdravniški zbornici in sindikatu zdravnikov Fides, v katerem opozarjajo, da aneks predstavlja kršitev kolektivne pogodbe.