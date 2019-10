Foto: EPA

Luka je študent elektrotehniške fakultete, ki vinilne plošče zbira približno osem let. Prav on je dokaz, da je analogni nosilec zvoka med mladimi znova priljubljen. "Prvo sem kupil že v srednji šoli, preden sem sploh imel gramofon. Zdaj imam približno sedemdeset plošč, se mi zdi. Mogoče je 'vic' tudi v tem, da si vzameš čas za muziko, ni tisto, da hodiš po ulici, da si vtakneš slušalke, pa te briga, kaj poslušaš," je povedal Luka Zidarič.

Tudi dolgoletni ljubljanski prodajalec gramofonskih plošč zaznava rast prodaje tega nosilca, a dodaja: "Če so včeraj prodali deset plošč, zdaj jih pa prodajo dvajset in govorijo, da je to stoodstotna prodaja. Še vedno ni to to, kar bi moralo biti, kar je bilo recimo prejšnja leta. Zdaj so to 13-, 14-, 15-letniki, mogoče – bi rekel jaz –, da so to ti kupci, ki bodo spreminjali svet," je povedal Damir Vodopija.

Da je poslušanje gramofona posebno opravilo, menijo tudi glasbeniki, ki še oziroma spet izdajajo tako imenovane vinilke. "Ta obred, to je tako, kot da si zvijaš cigareto ali pipo polniš. Tako daš, vzameš ven iz ovitka LP in ga daš na gramofon. Vintage stvari se še vedno vračajo, tako da bomo videli, ali bo čez pet let še tako," je menil legendarni glasbenik Vlado Kreslin.

Ali gre zgolj za modno muho, bomo kmalu videli. Res pa je, da so vinilne plošče nekaterim spet ustavile vsakdanje hitenje in spomnile na čas za poslušanje glasbe.