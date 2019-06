Erikovo zbirateljsko žilico je prebudila njegova babica. Foto: Darja Pograjc

Manica Hartman in Erik Oblak. Foto: Darja Pograjc

Približno 220 let stara kitajska ponvica, likalnik za likanje finega filca na biljardnih mizah, samo 133 gramov težek miniaturni likalnik za otroke in likalnik na špirit, na katerem so občasno skuhali skodelico kave ali spekli jajce – to je le nekaj zgodb iz zasebne zbirke likalnikov Mariborčana Erika Oblaka, ki te predmete zbira že 52 let.

Trenutno ima 330 likalnikov iz kar 29 držav sveta. Prvi likalnik je po naključju našel pri svojih dvanajstih letih, v zbirki ga ima še danes.

12-kilogramski nožni likalnik iz Egipta, s katerim so likali moški. Foto: Darja Pograjc

V sodelovanju z Manico Hartman, dokumentalistko in vodnico po zbirkah enote Ormož Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, je nastala tudi knjiga, ki popisuje zbirko: Likalniki sveta iz zasebne zbirke Erika Oblaka.

Vas zanima, koliko tehta zbirka? Zgodovina na Erikovih okrepljenih lesenih policah je težka kar 856 kilogramov in 178 gramov. “Vsak likalnik je namreč do grama točno stehtan,” še pove zbiratelj, ki likalnike išče prek znancev, spleta in raznih sejmov v Sloveniji in tujini.

“V Egiptu, Indiji in Pakistanu je likanje moška stvar”