Odhajajoči predsednik Jean-Claude Juncker in hrvaški premier Andrej Plenković sta oba člana iste stranke v Evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke. Foto: EPA

"Slovenija podpira širitev schengenskega območja," je zagotovil Cerar, ki se trenutno mudi na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, a, kot je dodal, je vladavina prava eden ključnih standardov, ki jih morajo spoštovati države pred vstopom v schengensko območje, so sporočili z zunanjega ministrstva. "Vključno s spoštovanjem in izvrševanjem mednarodnih sporazumov in odločb mednarodnih razsodišč."

Kot je prvi poročal POP TV, naj bi hrvaški premier Andrej Plenković pričakoval, da bo Bruselj prižgal zeleno luč že 2. oktobra, a naj bi uvrstitvi te točke na dnevni red Evropske komisije po neuradnih informacijah nasprotovala evropska komisarja Frans Timmermans in Violeta Bulc.

Juncker naj bi nato Plenkoviću v pogovoru vseeno zagotovil, da razlogov za skrb ni, saj bo zadeva v oktobru dobila pozitivno oceno, je še poročal POP TV. Hrvaška naj ne bi izpolnjevala meril glede prepustnostni meje, pravtako nima sklenjenega sporazuma s Slovenijoj o čezmejnem sodelovanju, a naj bi bil Juncker po poročanju komericalne televizije to pripravljen spregledati. Hrvaška naj bi tako do konca Junkcerjevega mandata prestala tehnično evalvacijo, končno odločitev pa bo sprejel Svet EU-ja in države članice Unije.

V Plenkovićevem uradu in Evropski komisiji govoric niso komentirali. V Evropski komisiji so ob tem zapisali, da je njeno stališče jasno: : "Sodelovanje komisije s Hrvaško za kar najhitrejše uspešno končanje schengenske evalvacije dobro poteka. Stališče komisije je, da mora Hrvaška postati polnopravna članica schengna, ko bo izpolnila vsa merila, in to kar najhitreje."

Hrvaška bi lahko v Svetu EU naletela na več ovir. Med drugim bi lahko njenemu vstopu nasprotovali Romunija in Bolgarija, ki že leta čakata na politično soglasje za vstop v schengen.