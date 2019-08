Pripadniki Frontexa opazujejo mejo med Albanijo in Grčijo. Foto: Reuters

Tudi sami pripadniki Frontexa naj bi večkrat nehumano obravnavali prebežnike na zunanjih mejah Evropske unije, so ob navezovanju na interne dokumente poročali britanski časopis The Guardian, nemška televizija ARD in raziskovalni center Correctiv.

Sicer so med najkrutejšimi nacionalni mejni stražarji v Grčiji, Bolgariji in na Madžarskem. Tuji mediji poročajo, da so stražniki pri nasilju nad prebežniki uporabljali palice in solzivec, prihajalo je do pretepov z žico, pri preganjanju prebežnikov skozi gozdove pa so uporabljali pse.

Gre predvsem za t. i. pushbacke oz. nezakonito preprečevanje prebežnikom, da bi lahko vstopili v državo, pri čemer vedno pogosteje uporabljajo nasilje ali grožnje.

Namesto da bi Frontex ukrepal proti svojim pripadnikom, ki so sodelovali pri nasilju, so primere enostavno zaprli, še poroča Deutsche Welle.

Frontex zanika kršitve

Frontex s sedežem v Varšavi trenutno zaposluje 700 ljudi. Foto: EPA

Pri Frontexu so odločno zanikali kakršno koli napačno ravnanje glede kršitev človekovih pravic prebežnikov na zunanjih mejah EU-ja ali pri deportacijah. Obsodili so vse oblike nehumane obravnave in vračanje prebežnikov brez obravnave.

Kot so pojasnili v izjavi, za zdaj še niso prejeli niti ene pritožbe proti kateremu od njihovih agentov. Ob tem so opozorili, da agencija nima pooblastil glede dejanj nacionalnih mejnih stražarjev, prav tako ne sme opravljati preiskav na območju držav članic EU-ja.

Evropska komisija je medtem obljubila, da bo raziskala očitke. "Vsaka oblika nasilja ali zlorabe prebežnikov je nesprejemljiva," je dejala tiskovna predstavnica.

Nadzor libijskega morja z brezpilotniki

Evropska unija je letos namenila 100 milijonov evrov za nakup brezpilotnih letalnikov, s katerimi Frontex nadzira morje vzdolž obale Libije, je v nedeljo poročal The Observer. EU kljub spremljanju dogajanja že več kot leto dni ni izvedel nobene reševalne operacije v Sredozemskem morju, v katerem je samo letos med poskusom prečkanja utonilo več kot 400 prebežnikov.