Na prvem televizijskem soočenju so nastopili nosilci list parlamentarnih strank, in sicer Gregor Perič (SMC), Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS), Irena Joveva (LMŠ), Ljudmila Novak (NSi), Milan Zver (SDS in SLS), Tanja Fajon (SD), Violeta Tomič (Levica), Igor Šoltes (DeSUS) in Angelika Mlinar (SAB). Soočenje vodi Dejan Ladika.

Soočenje. Foto: TV Slovenija

Prva tema soočenja je bilo urejanje migracij oziroma kako urediti področje migracij, da ne bodo tarča nestrpnosti, obenem pa so se dotaknili tudi incidenta, kjer so štirje prebežniki v Beli Krajini ugrabili domačina. Zver je poudaril, da je zaprtje mej ideja njihove "evropske družine". Prepričan je, da kvote niso optimalna rešitev, čeprav so jih sprva podprli, "Viktor Orban je pokazal, da je ta pristop, ki ga je uveljavil, najboljši in najučinkovitejši". Fajonova pa je prepričana, da žice in meje ne bodo zajezile incidentov, kot je bil včerajšnji, ki jih "je treba obsoditi", kritična pa je bila do populistične politike, ki ljudi ustrahuje. Ljudmila Novak je poudarila, da "mej ne moremo popolnoma zapreti, potrebno pa je, da se ljudje ob meji počutijo varne". Šoltes je poudaril, da so migracije resen izziv in da je treba obsoditi incidente, kljub temu pa je po njegovem mnenju Slovenija varna država in da policija dobro opravlja svojo nalogo, je pa treba zagotoviti policiji pogoje, da bo to delala še naprej.

Joveva je poudarila, da se mora zgoditi okrepljeno varovanje zunanjih mej in reševati težave pri državah izvora. Po njenem mnenju je strah ljudi treba spoštovati, ne pa z njim trgovati. Jelinčič pa je dejal, da migracije "prinašajo bolezni, kazniva dejanja, posilstva, rezanje glav", in dodal, da je to prvi incident v tem, kar nas še čaka. Po njegovem mnenju je policije in vojske na meji premalo. Violeta Tomič pa je poudarila, da slovenska policija opravlja svoje delo ne glede na to, ali so storilci Slovenci ali tujci in da je Slovenija varna država. "Evropska unija je sodelovala v vojnah, ki so razdejale države, iz katerih prihajajo ti ljudje." Mlinarjeva pa je poudarila, da je zapiranje mej populistična strategija, ki širi strah in bojazen, s čimer se "ruši vse, kar smo gradili v EU-ju". Po njenem mnenju je avstrijska vlada z zapiranjem mej negativno vplivala tudi na Slovenijo. Gregor Perič pa je poudaril, da je to izziv, ki ga EU v preteklosti ni enotno reševal, in je tudi Slovenija v preteklosit ostala prepuščena sami sebi. Po njegovem mnenju je ključno odpraviti vzroke teh težav.

Arbitražni sporazum in vladavina prava

Druga tema soočenja je bila arbitražna razsodba, kjer ni bilo jasnega znaka evropskih institucij, da mora Hrvaška spoštovati odločbo. Mlinarjeva je ob tem dejala, da je začudena, da tu ni bilo nobenega lobiranja. "Mora pa imeti Slovenija jasen položaj in jasno strategijo." Ljudmila Novak je dejala, da je bila sama razočarana nad predsednikom Evropske komisije, ki se ni odločneje zavzel za to vprašanje. S tem se je strinjala tudi Joveva, ki meni, da tudi aktualni evropski poslanci niso bili dovolj enotni, prav tako pa se kaže Junckerjeva pripadnost evropski družini, ki ji pripada tudi Plenković. Fajonova je poudarila, da se je Frans Timmermans že zavzel za to, da morata obe državi spoštovati razsodbo, Juncker pa je "raje ščitil politiko premierja Plenkovića".

Jelinčič je dejal, da je mednarodno pravo, ki ga poznajo v EU-ju, drugačno od tistega, ki ga poznamo mi. "Mi bi morali tako kot Hrvaška odstopiti in začeti od začetka." Perič je dejal, da mu je zelo žal, da smo v tem mandatu bili priča temu, da "svoje umazano perilo peremo pred drugimi". Šoltes je poudaril, da je arbitraža pravno zavezujoča in bi jo morali spoštovati. Zver meni, da je odločba slaba, saj nismo dobili tistega, kar smo želeli, zato meni, da so boljša izbira dvostranska pogajanja, ki bodo potrebna tudi, če bi se želelo sporazum interpretirati. Violeta Tomič je poudarila, da je žalostno, da slovenski evropski poslanci niso enotni pri tem vprašanju. "Arbitražno sodbo je treba spoštovati." Spotaknila se je tudi ob podpiranje Tajanijevih izjav o slovenski Istri, pri čemer je Zver poudaril, da so slovenski evropski poslanci od Tajanija zahtevali opravičilo.

Je Šarec zamudil priložnost?

O odločitvi Marjana Šarca, da ne bo govoril pred Evropskim parlamentom, je Novakova dejala, da gre za pomemben nastop, ki jih ne odklonimo. Tudi Mlinarjeva je dejala, da je bila nad odklonitvijo presenečena in da gre za zamujeno priložnost. Jelinčič Plemeniti je dejal, da je prepričan, da tudi vseh slovenskih poslancev ne bi bilo v dvorani in se mu zdi Šarčeva drža pokončna. Na Šarčeve očitke, da kandidira tretjič, čeprav se je zavzemala za dva mandata, je Fajonova odgovorila, da so jo politične okoliščine in spremembe v Evropi ter njena podpora doma prepričale o tretji kandidaturi.

Šoltes je bil soočen s Šarčevim očitkom, da "ne verjame več in se je na hitro vključil v drugo stranko". Dejal je, da je prejel vabilo DeSUS-a in da kandidira, ker se mu zdi, da se zavzemajo za vse teme. Meni pa, da je Šarec zamudil priložnost, ki je Plenković ni. Perič pa je dejal, da je treba vsako tovrstno priložnost maksimalno izkoristiti in da gre za zamujeno priložnost.

Joveva se je strinjala z Jelinčičem in dejala, da Šarec ni zamudil priložnosti in da je bil Šarec zgolj odločen. "To je bilo tudi svojevrstno sporočilo, da ni šel, in to bo lahko pojasnil, ko bo šel pred novi sklic." Violeta Tomič je dejala, da je konstruktivna kritika vedno dobra, je pa treba "stopiti skupaj pri določenih odločitvah". Je pa dejala, da bi v tem terminu Šarec govoril praznim stolom, saj se vsi ukvarjajo s kampanjo. Zver je dejal, da ne ve, ali bo priložnost tudi v naslednjem sklicu, saj je bila taka priložnost praksa v tem sklicu. Meni sicer, da velike škode Šarec z neudeležbo ni naredil, bi pa lahko osebno prispeval kaj. Glede očitkov o "tožarjenju v EU-ju" je dejal, da podajajo poročila, za katera verjame, da koga bolijo.

Enotni glede obveznega cepljenja

Na vprašanje ali bi na evropski ravni podprli obvezno cepljenje otrok je Perič odgovoril, da absolutno, saj morajo vse države zagotavljati enake visoke standarde javnega zdravja. S tem se je strinjal tudi Jelinčič Plemeniti, ki je dodal da smo zaradi cepljenja že izkoreninili številne bolezni. Tudi Joveva bi podprla obvezno cepljenje na ravni EU. Enakega mnenja je tudi Novakova, ki meni, da je dodatna nevarnost za bolezni tudi številna potovanja.

Zver s tem soglaša, meni pa, da bi namesto obveze bilo potrebno sprejeti priporočilo, saj meni, da ni države, ki bi temu nasprotovala in po njegovem mnenju ni nujno, da vse na evropski ravni sprejemajo kot regulativo. Tudi Fajonova se strinja, da bi morali uvesti obvezno cepljenje. Enakega mnenja je tudi Violeta Tomič, ki pa poudarja, da je potrebno upoštevati tudi strahove staršev, zato je potrebno več vlagati v raziskave, razvoj in informiranost. Tudi Šoltes podpira odločitev glede obveznega cepljenja, ne gre pa spregledati tudi opozorila o negativnih posledicah cepljenja, zato je potreben dialog. Mlinarjeva meni, da je tudi to vprašanje odraz časa, da se lažniva dejstva hitro širijo, zato tudi čeprav ni navdušena nad prisilnimi predpisi.



Po soočenju bo v Globusu sledila prva analiza soočenja s komentatorji, potem pa še projekt Detektor v Odmevih, v katerem bo skupina novinarjev zelo podrobno spremljala verodostojnost izjav kandidatov.