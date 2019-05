Foto: BoBo

Takoj po prekinitvi delovnih razmerij je za svoje člane štajerski sindikat SKEI sprožil postopek na ptujskem delovnem sodišču. To je sicer po besedah prvega moža sindikata Martina Dularja tožbo zavrnilo, a je po pritožbi višje delovno sodišče pritrdilo predstavnikom delavcev. Ti so ves čas trdili, da so bila merila za odpuščanje delavcev diskriminatorna do delavcev invalidov, poroča Večer.

Dular je še povedal, da so med sodnim postopkom nekateri delavci že našli delo, večina pa se jih je v teh dneh že vrnila k nekdanjemu delodajalcu. Ta jim mora v skladu s sodbo izplačati plače za čas, ko so bili odstranjeni z dela. Ker jim je delodajalec ob prekinitvi pogodbe izplačal odpravnine, jim bo zdaj moral izplačati še poračun razlike.

Dodaja, da gre za pomembno zmago in precedenčno sodno prakso na področju diskriminacije delavcev invalidov.

Nihanja v poslovanju

Safilo oziroma takratna Carrera Optyl je še leta 2011 zaposloval več kot tisoč ljudi. Največji osip se je zgodil leta 2017. Po velikem upadu prodaje je podjetje, ki se zdaj imenuje Safilo in je v lasti istoimenske italijanske skupine, lani znova imelo rast prihodkov. Leto so končali z 1,25 milijona evrov dobička, v lanskem letu pa so izdelali nekaj več kot dva milijona kosov očal, kar je za dobro četrtino več od načrta.