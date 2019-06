Poleg Marjana Batagelja sta se za ta naziv potegovala še lastnik podjetja Kronoterm Bogdan Kronovšek in Tomaž Lah iz podjetja Nektar Natura. Foto: Postojnska jama

Marjan Batagelj je leto pred osamosvojitvijo Slovenije ustanovil podjetje Batagelj & Co., specializirano za gospodinjske sesalnike. Leta 2010 je prevzel podjetje, ki upravlja Postojnsko jamo, zdaj pa je tudi predsednik uprave tega podjetja.

"Zaradi izjemnega prispevka k slovenskemu podjetništvu, izkazane inovativnosti in kreativnosti ter zavezanosti podjetniški etiki in morali je postal Slovenski podjetnik leta 2019. Leta 2014 je bil pobudnik in ustanovitelj nove inovativne organizacije slovenskih podjetij, SBC - Kluba slovenskih podjetnikov, katerega predsednik je. Pravi, da prisega na pregovor "kar daš, to boš žel", in Marjan Batagelj je dobro sejal, saj je njegova podjetniška žetev izjemna," so v obrazložitvi zapisali organizatorji.

Lani je nagrado prejel prvi mož Studia Moderna Sandi Češko, predlani pa Mirko Strašek iz KLS-ja Ljubno.

Na dvodnevnem kongresu v Portorožu več kot 30 slovenskih podjetnikov prenaša svoje izkušnje in podjetniške prakse na udeležence. Podjetniki razpravljajo predvsem o izzivih internacionalizacije, učinkovitem vodenju, tehnoloških trendih ter izzivih družinskih podjetij.