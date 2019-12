Zavarovalnice Adriatic Slovenica po združitvi z Generalijem ne bo več. Foto: BoBo

Upravi obeh zavarovalnic napovedujeta uradno združitev predvidoma na začetku leta 2020, z združitvijo pa bo zavarovalnica ohranila ime Generali. Za zavarovance obeh zavarovalnic vsa sklenjena zavarovanja ostajajo nespremenjena in v veljavi do poteka zavarovanja. Obe zavarovalnici bosta svoje zavarovance o točnem datumu združitve in vseh dodatnih informacijah pisno obveščali.

"Združena zavarovalnica Generali bo kot vseživljenjski partner in ena od vodilnih zavarovalnic na trgu svojim zavarovancem nudila razširjeno in še dostopnejšo prodajno mrežo po celi Sloveniji. Z razvojem novih digitalnih poti ter predvsem s celovito in kakovostno ponudbo premoženjskih, življenjskih, pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj ter asistenčnih storitev se bo še bolj približala potrebam svojih strank," so navedli.

Družba KD Group je lani prodala zavarovalnico Adriatic Slovenica družbi Generali CEE, ki je del italijanske Generali Group. Kupnina za 100-odstotni delež je dosegla 245 milijonov evrov, Generali pa bo s prevzemom Adriatic Slovenice in KD Skladov, ki so v njeni lasti, postal druga največja zavarovalna družba v državi.

Skupina Generali je v Sloveniji prisotna od leta 1997. V skladu s svojo strategijo in vizijo razvoja v Sloveniji in celotni regiji Avstrije, Srednje in Vzhodne Evrope ter Rusije je Generali v letu 2018 po podpisu pogodbe o nakupu Adriatic Slovenice in KD Skladov (danes Generali Investments) občutno okrepil svoj položaj na trgu.

Generali, ustanovljen leta 1831, je prisoten v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je v letu 2018 presegel 66 milijard evrov. S skoraj 71.000 zaposlenimi po vsem svetu in 61 milijoni strank ima skupina vodilni položaj v Evropi in vse pomembnejši položaj na trgih Azije in Latinske Amerike.