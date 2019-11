Center Pompidou je ena najbolj podjetnih francoskih kulturnih institucij – svoje umetnine redno posojajo po celem svetu, kitajsko podružnico pa so iskali več kot deset let. Foto: David Chipperfield Architects

Ali demokraciji najbolje služimo s tem, da Kitajsko ignoriramo? Ali pa je bolje, da smo tam, tkemo vezi, ponujamo dostop do zahodnjaške kulture ter se pogovarjamo s partnerji, obiskovalci in umetniki? direktor Centra Pompidou Serge Lasvignes

Novi muzej, ki so ga poimenovali Centre Pompidou x West Shape of Time Project, so v tamkajšnji kulturni četrti zgradili po načrtih britanskega arhitekta Davida Chipperfielda. Za javnost je vrata odprl v petek.

V muzeju, ki je prva podružnica Centra Pompidou izven Evrope, je na voljo 25.000 kvadratnih metrov površin. Za muzej je pariški Center Pompidou s šanghajsko West Bund Group podpisal petletno pogodbo.

Projekt velja za najpomembnejšega na področju sodelovanja v kulturi med Francijo in Kitajsko, lokalne oblasti pa so bojda v zadnjih letih v nekdaj industrijsko mestno četrt oz. njeno revitalizacijo investirale že več kot tri milijarde dolarjev. 11 kilometrov dolg pas ob vodi bi radi spremenili v t. i. "muzejsko miljo", center kulturnega dogajanja.

Predsednik Emmanuel Macron in direktor Centra Pompidou Serge Lasvignes (na levi) sta šla na Kitajsko na odprtje nove podružnice muzeja. Foto: EPA

"Naj živi prijateljstvo med Kitajsko in Francijo," je na torkovem slavnostnem odprtju novega muzeja, ki se ga je udeležil v sklopu obiska na Kitajskem, povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Ogledal si je tudi prvo razstavo v muzeju z naslovom The Shape of Time, ki združuje dela evropskih in azijskih umetnikov.

"Kitajska je danes največje središče umetniškega ustvarjanja," je povedal predsednik Centra Pompidou Serge Lasvignes. "Je tudi pomemben kraj za oblikovanje novih občinstev," je še dejal in dodal, da "mladi in strastni Kitajci vedno bolj cenijo moderno in sodobno umetnost". Pariški Center Pompidou ima izpostavi še v Bruslju in Malagi.

Francoska delegacija med obiskom otvoritvene razstave v muzeju. Foto: EPA

Kulturne institucije kot veja "mehkega vpliva"

Ko je vodstvo Centra Pompidou pred več kot desetletjem prvič predlagalo odprtje podružnice na Kitajskem, so se francoski skeptiki še spraševali, ali je prav, da imajo kulturne institucije vlogo pri promociji komercialnih in političnih ciljev v tujini. Danes, ko sta pot nakazala denimo že Louvre Abu Dhabi in Pompidou Málaga, so strategije "muzejske diplomacije" že zdavnaj vpeljane. A novopridobljeni francoski vpliv ima tudi določene pogoje: kitajske oblasti bodo morale vse razstave "odobriti vnaprej". Lasvignes je za The New York Times priznal, da so bile spremembe potrebne že pri otvoritveni razstavi, a da je šlo za "manj kot pet del" in da so jih umaknili "iz različnih razlogov, ne samo političnih".

Francozi bodo od skupine West Bund letno dobivali 1,4 milijona evrov za uporabo znamke Pompidou in še nadaljnjih 2,75 milijona evrov za stroške vodenja institucije.