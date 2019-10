Wallerju je predstavljalo izziv, kako poustvariti vlažno in temno okolje, zaradi katerega je bilo reševanje tako srhljivo in brez primere. Foto: IMDb

V jami Tham Luang na severu Tajske so bili člani nogometne skupine Divje svinje ujeti od 23. junija do 10. julija, potem ko je po njihovem vstopu v jamo območje zajelo hudo deževje in jim onemogočilo izstop. Po obsežni reševalni operaciji, v kateri so se domačim potapljačem pridružili tuji kolegi, so jih po tednu dni našli. Najprej so rešili prve štiri dečke, stare od 14 do 16 let, nato pa še druge štiri, stare od 12 do 14 let. Zadnjega so rešili najmlajšega med njimi, starega 11 let.

Zanimanje za zgodbo o mladih tajskih nogometaših je v letu dni po reševalni akciji še vedno izredno živo, o čemer pričajo knjige, oddaje in dokumentarci. Nastaja celo Netflixova TV-serija, režira pa jo Jon M. Chu, ki je lani zaslovel s komedijo Crazy Rich Asians. Poleg tega ekipa z oskarjem za najboljši dokumentarec nagrajenega filma Free Solo pripravlja dokumentarec za National Geographic.

Po principu cinéma vérité

Po pisanju AFP je prednost Wallerjevega filma v tem, da bo prikazan prvi, posneli pa so ga po principu cinéma vérité. Štirje potapljači iz Kanade, Kitajske, Finske in Belgije ter ameriški novinar, ki je poročal o reševalni akciji, v filmu nastopajo s pravimi imeni.

"Nihče ne bo rekel: videti je kot prizorišče snemanja," je pred premiero povedal režiser. "Klavstrofobične opozarjam, da bodo lahko občutili nekoliko tesnobe," je dodal.

Wallerju je predstavljalo izziv, kako poustvariti vlažno in temno okolje, zaradi katerega je bilo reševanje tako srhljivo in brez primere. Snemal je v podobnih jamah na Tajskem in v ekipo vključil štiri potapljače iz reševalne akcije, ki v filmu igrajo same sebe. Med snemanjem so se, denimo, spoprijemali s kačami in ogromnimi pajki.

Režiser upa, da bo festival pripomogel k uspešnosti njegovega neodvisnega filma po svetu. "To, da bo najprej prikazan v Busanu, pomeni, da bo prikazan na svetovnem odru," je povedal. Tajska premiera filma bo konec novembra, pred tem ga bodo prikazali še na festivalih v Vancouvru in Londonu.

Kljub majhnim možnostim zmožni neverjetnih stvari

Belgijski potapljač Jim Warny, ki je sodeloval pri reševanju trenerja, je povedal, da se je med snemanjem prizora vrnil v preteklost. Izrazil je željo, da bi film navdihnil tudi druge, da bi imeli velike sanje. "V jami sem bil prestrašen. Vedno sem, kadar se grem potapljat v jame," je povedal, a k temu dodal: "Moja dolžnost je, da ljudem pokažem, da so kljub majhnim možnostim zmožni neverjetnih stvari."