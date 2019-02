Foto: SFC

Nagrade so podelili predstavniki Društva slovenskih režiserjev.

Štiri enakovredne nagrade Štigličev pogled

Ob nagradi za življenjsko delo, poimenovani po režiserju in avtorju prvega slovenskega celovečernega igranega zvočnega filma Na svoji Zemlji Francetu Štiglicu, so nocoj podelili tudi štiri enakovredne nagrade Štigličev pogled za izjemno režijo. Za svoje igrane celovečerne filme so bili nagrajeni Miroslav Mandić (Igram, sem), Urša Menart (Ne bom več luzerka), Sonja Prosenc (Zgodovina ljubezni) in Darko Štante (Posledice).

Z zlatimi črkami v zgodovino slovenskega filma

Letošnji prejemnik Štigličeve nagrade za življenjsko delo Barišič je z izvirnim avtorskim pristopom kot režiser ustvaril impozanten opus 26 kratkih filmov, tako igranih kot animiranih, in se z njimi z zlatimi črkami zapisal v zgodovino slovenskega filma, piše v utemeljitvi.

Nagrada za življenjsko delo je poimenovana po režiserju in avtorju prvega slovenskega celovečernega igranega zvočnega filma Na svoji Zemlji Francetu Štiglicu. Foto: Radio ARS/Arhiv Tuga Štiglica

Za svoja dela je bil Barišič večkrat nagrajen. Za filma Prilagajanje (1987) in Oblast (1987) je denimo na Festivalu jugoslovanskega dokumentarnega in kratkometražnega filma v Beogradu prejel veliki medalji; njegov animirani film Oblast pa je leta 1988 na berlinskem filmskem festivalu kot prvi slovenski film prejel zlatega medveda in bil predlagan za nominacijo za oskarja. Barišičev kratkometražni igrani film Balkanska ruleta (1997) pa je bil leta 1998 uvrščen v tekmovalni program festivalov v Cannesu in Hongkongu.

Scenarist filma Hop, skip and jump

Leta 2001 je film Srdjana Vuletića Hop, skip and jump (2000) na berlinskem festivalu prejel nagrado panorama Newyorške filmske akademije za najboljši kratki film. Scenarist je bil Barišič, ki je za isti film leto prej na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel nagrado za najboljši scenarij, med drugim navaja utemeljitev.

Štigličevo nagrado za življenjsko delo letos podeljujejo petič. Pred Barišičem so jo dobili Jože Pogačnik, Rajko Ranfl, aktualni dobitnik velike Prešernove nagrade Filip Robar Dorin in Karpo Godina.