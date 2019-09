Filmska zvezdnica Scarlett Johansson je po Forbesovih podatkih že drugo leto zapored najvišje plačana igralka na svetu. Foto: Reuters

Odločno se je zavzela za filmarja in poudarila, da ga ima zelo rada. O tematiki je spregovorila v intervjuju za Hollywood Reporter, v katerem so jo vprašali, kako se počuti v povezavi z Allenom, s katerim je sodelovala pri treh filmih: Zadnji udarec, Scoop in Vicky Cristina Barcelona.

Woody Allen obtožbe o spolnih zlorabah zanika. Foto: EPA

Zvezdnica je dodala tudi: "Woodyja vidim vedno, ko je mogoče, in z njim sem se veliko pogovarjala o tem. Bila sem zelo neposredna z njim in on je zelo neposreden z mano. Vztraja pri svoji nedolžnosti in jaz mu verjamem."

Woody Allen je že desetletja tarča javnih obtožb svoje posvojene hčerke Dylan Farrow, ki trdi, da jo je spolno nadlegoval v času, ko je bil poročen z njeno mamo. Svoje trditve je popisala v odprtem pismu, ki ga je leta 2014 objavil The New York Times, zatem je še za Los Angeles Times napisala članek naslovom Zakaj je revolucija #MeeToo prizanesla Woodyju Allenu?.

Allen, Scarlett Johansson, Penelope Cruz in Rebecca Hall na rdeči preprogi ob premieri filma Vicky, Cristina, Barcelona. Foto: Reuters

Allen je po drugi strani prepričan, da bi moral po zaslugi svoje "čudovite preteklosti" z ženskami veljati za zgled oz. ambasadorja gibanja, ki se bojuje proti spolnim zlorabam v filmski industriji.

"Ljudje imajo veliko močnih občutkov in so jezni, upravičeno"

Johanssonova je tudi ena izmed ustanoviteljic kampanje Time's Up, ki se bojuje za boljšo zastopanost in varnost žensk v Hollywoodu. V intervjuju je potrdila zaskrbljenost drugih glede Allena. "Stvari je treba pretehtati, zato imajo ljudje veliko strasti in veliko močnih občutkov in so jezni, upravičeno. Intenzivni časi so."

Allen trenutno v Španiji snema film Rivkinov festival, v katerem igrata Christoph Waltz in Gina Gershon.

Na začetku letošnjega leta je Allen vložil tožbo proti Amazonu, ki naj bi zaradi obtožb prelomil pogodbo o štirih Allenovih filmih. Amazon ni objavil filma A Rainy Day in New York (Deževni dan v New Yorku), prvega projekta sporazuma. Allen zato toži Amazon za 68 milijonov dolarjev. Film je imel premiero na filmskem festivalu v Deauvillu 6. septembra, a še nima zagotovljene distribucije v ZDA ali Veliki Britaniji.

Podporo sta mu izrekla tudi Javier Bardem in Anjelica Huston

Allen zlorabe sicer že vsa ta leta zanika, uradno nikoli ni bil obsojen, a afera kljub temu močno odmeva v javnosti. V času, ko je Hollywood zajelo gibanje #jaztudi, je vrsta igralcev, kot so Greta Gerwig, Ellen Page, Evan Rachel Wood, Michael Caine in Colin Firth, javno izjavila, da obžalujejo svoje sodelovanje z Allenom in da v prihodnje ne nameravajo več nastopati v njegovih filmih. Podporo pa sta mu izrekla Javier Bardem in Anjelica Huston.