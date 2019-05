Pred orkestrom bo Gordan Nikolić stal v dvojni vlogi. Foto: Sandi Fišer

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma se ob 19.30 začenja koncert Simfoničnega orkestra RTV SLovenija, kateremu se bo kot glasbeni vodja in solist na violini pridružil Gordan Nikolić. Koncertu boste lahko v živo prisluhnili na valovih 3. programa Radia Slovenija - Radia ARS.

Srbski violinist Gordan Nikolić je koncertni mojster Londonskega simfoničnega orkestra, predavatelj na Kraljevem kolidžu za glasbo v Londonu in umetniški vodja Nizozemskega komornega orkestra, ki mu dirigira kot prvi violinist. Študiral je v Baslu, z enakim žarom pa se posveča tako baročni kot tudi sodobni glasbi. Igra na Guarnerijevo violino, nastopal pa je tudi z violino Lorenza Storionija iz leta 1794.

Kot koncertni mojster in dirigent bo nocoj vodil izvedbo Metamorfoz Richarda Straussa. Gre za študijo za triindvajset godal – deset violin, pet viol, pet violončelov in tri kontrabase. Temačni barvni in izrazni učinek melodije odseva okoliščine nastanka umetnine – gre za eno od poznih Straussovih del, napisal ga je med zadnjimi meseci druge svetovne vojne.

Kot solist se bo Nikolić predstavil v Brahmsovem Koncertu za violino in orkester v D-duru, op. 77 – delu, po katerem posegajo le najboljši violinisti. Tudi Brahms ga je posvetil enemu izmed največjih virtuozov svojega časa – Josephu Joachimu.