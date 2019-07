Nagrada je bila ustanovljena v skladu s poslednjo voljo avstralske avtorice Stelle Miles Franklin, ki je najbolj znana po delu My Brilliant Career. Foto: Radio Slovenija

Avstralska pisateljica, ki sicer živi v mestu Brisbane, v njem opisuje zgodovinsko nasilje kolonizacije in medgeneracijske travme aboriginov.

Protagonistka romana Kerry se na ukradenem harleyju vrne v svoj rojstni Durrongo, da bi se poslovila od umirajočega dedka. Kot ubežnica, za katero je izdan nalog za aretacijo, ne namerava dolgo ostati v mestu. A se kmalu zaplete v drame, povezane z družino, zgodovino družine in razvojem lokalne skupnosti.

60.000 avstralskih dolarjev kot nagrada

Žirija je Too Much Lip opisala kot "roman prazničnega kljubovanja". Nagrado so ji izročili na torkovi slovesnosti v Sydneyju. Vredna je 60.000 avstralskih dolarjev, kar je dobrih 36.000 evrov.

Dvainpetdesetletna Melissa Lucashenko je tretja aboriginska dobitnica nagrade Miles Franklin. Podeljujejo jo od leta 1957 za romane "najvišje literarne kakovosti", ki "predstavljajo vse faze avstralskega življenja".

"Na neki način je strašljivo. Šele pred kratkim sem spoznala, da zmorem veliko več pri pisanju – in zdaj se je zgodilo to," je povedala ob razglasitvi nagrade.

Nagrada je bila ustanovljena v skladu s poslednjo voljo avstralske avtorice Stelle Miles Franklin, ki je najbolj znana po delu My Brilliant Career. Med dosedanjimi dobitniki nagrade sta nobelovec Patrick White in Thomas Keneally.