Foto: Radio ARS

V okviru rubrike Citat izpostavljamo zanimive poudarke iz intervjujev, anekdotične prispevke iz zgodovine umetnosti, obenem pa tudi predstavljamo domače in tuje avtorice in avtorje prek citatnih drobcev iz njihove poezije, proze, esejistike in drugih knjižnih del.

Letošnje poletje bomo rubriko obogatili s citati iz v zadnjem času izdanih del, ki jih je mogoče brati v slovenščini.