Lik je alter ego mladega španskega plemiča iz 19. stoletja, ki se po študiju v Španiji vrne v Kalifornijo, kjer ugotovi, da tam vladajo skorumpirani in kruti tirani. Foto: IMDb

Tudi po sto letih junak ostaja aktualen, obenem pa je oblikoval mnoge danes priljubljene junake. Za v boj za zatirane se junak odene v črnino, obraz pa si zakrije z masko in klobukom. Po boju za seboj pusti svoj podpis, s sabljo narisano črko Z.

Profesor ameriške zgodovine Stephen Andes, raziskovalec lika Zorra, misli, da je prav on "izvirni" zamaskirani junak, in s tem predhodnik danes aktualnejših likov, kot so Batman, Superman ali Čudežna ženska. Avtor Batmana Bob Kane je to potrdil, po njegov ga je prav Zorro najbolj navdahnil pri snovanju človeka-netopirja. Zanimivo pa ime Zorro v prevodu iz španščine pomeni lisica.

Prvi del The Curse of Capistrano je McCulley objavil 9. avgusta 1919 v šundovski kalifornijski reviji. Zgodba je zatem izhajala še naslednjih pet tednov.

Sloviti mehiški bandit Joaquin Murieta

McCulley (1883-1958) je po dobrem odzivu bralcev o njem napisal okoli 60 del, nikoli pa ni razkril, kje je dobil navdih zanj. Po eni od teorij ga je navdahnil sloviti mehiški bandit Joaquin Murieta, ki se je v času zlate mrzlice v 19. stoletju maščeval zlorabam njegovih delavcev, po drugi pa naj bi izhajal iz lika Scarlet Pimpernel, rešitelja aristokratov, ki so bili med francosko revolucijo obsojeni na smrt pod giljotino. Zgodbo je zasnovala madžarsko-britanska avtorica Emma Orczy.

McCulley je povedal, da je v Zorra skušal ujeti duha jezdeca. Lik je pravzaprav alter ego mladega španskega plemiča iz 19. stoletja, ki se po študiju v Španiji vrne v Kalifornijo, kjer ugotovi, da tam vladajo skorumpirani in kruti tirani. Njegovo pravo identiteto poznata le njegov nemi sovražnik Bernardo in zvesti žrebec Tornado.

Za sloves lika je bil ključen film Zorrovo znamenje iz leta 1920, v glavni vlogi je nastopil tedaj sloviti hollywoodski igralec Douglas Fairbanks.

Zorro, tudi hollywoodski junak

Doslej so posneli okoli 50 filmov različnih žanrov in dolžin, v katerih se pojavlja junak. Med bolj poznanimi sta hollywoodski produkciji Zorro (1998) in Legenda o Zorru (2005), v katerih nastopata Antonio Banderas in Catherine Zeta-Jones, zelo priljubljena pa je bila tudi televizijska serija v produkciji Walta Disneyja, ki je nastala med letoma 1957 in 1961.