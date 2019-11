Pepelka pod vodstvom mednarodno priznanega koreografa Jean-Christopha Maillota. Foto: Tiberiu Marta

Balet bodo odplesali v Veliki dvorani v koreografiji Jean-Christopha Maillota na glasbo Sergeja Prokofjeva in pod taktirko Simona Robinsona.

Predstava traja dve uri in 15 minut. Foto: Tiberiu Marta

Stopalo kot osišče koreografske umetnosti

Mailloteva Pepelka pleše bosa, sloviti stekleni čeveljc nadomesti golo stopalo, posuto z nežnim, a povsem mimobežnim zlatim prahom. Stopalo je tako osišče koreografske umetnosti, njen steber in gonilna sila, njen začetek in porok za preživetje, so o baletni predstavi zapisali organizatorji.

Naslovno vlogo bo zavzela Tijuana Križman Hudernik, ob njej bodo nastopili Ionut Dinita, Catarina de Meneses, Anton Bogov, Asami Nakashima, Tetiana Svetlična, Evgenija Koškina ter baletni ansambel in simfonični orkester SNG-ja Maribor.

Koreograf in baletni ustvarjalec Jean-Christophe Maillot je v svoji celoviti koreografski viziji s pravljice o Pepelki, ki jo je prvič izvedel Les Ballets de Monte-Carlo aprila 1999, odstranil odvečne plasti, ki so namenjene olepševanju dejstev. Utrl je pot pomenljivemu premisleku o tem, kako lahko ljudje, ki preminejo, pomembno začrtajo življenjsko pot tistih, ki ostanejo, so še zapisali v SNG-ju Maribor.

Po premieri bo Pepelka na sporedu še novembra in nato februarja 2020. Foto: Tiberiu Marta

Čustveno kolesje brezčasne pravljice

"Avtor je s svojim mojstrskim psihološkim niansiranjem likov presegel karakterizacijo, ki jo ‘zabavna industrija’ praviloma slika z grobimi stereotipnimi zamahi, zato ne preseneča, če nas ‘junaki’ oziroma ‘dobri fantje’ lahko iritirajo, medtem ko ‘zlikovci’ v nas prebudijo tudi še kaj več kot zgolj kanček sočutja." Temi Pepelkine poroke s sanjskim princem skozi predstavo celo odrekajo pomembnost, ki ji je običajno dana, in se osredotočajo predvsem na "čustveno kolesje", ki poganja brezčasno pravljico naprej.

Scenografijo podpisuje Ernesto Pignon-Ernest, kostumografijo Jérôme Kaplan, oblikovanje luči Dominique Drillot, asistenti koreografa so Asier Uriagereka, Bruno Roque, Bernice Coppieters, Giovanna Lorenzoni, Alenka Ribič, Sergiu Moga in Matjaž Marin.