Deklica s strunami je zgodba o nadarjeni violinistki, ki se mora zaradi očetove zapravljivosti namesto na poti uspešne glasbene kariere znajti kot ulična glasbenica. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Besedilo za Deklico s strunami so po Andersenovi pravljici Deklica z vžigalicami ustvarili Marjan Nečak, Maja Hrgović in Ana Bunteska. Označili so jo za sodobno dramsko opero o violinistki, ki potuje z vlakom po Evropi. Med vožnjo in na postajah se izriše zgodba njenega življenja; od deklice, ki je hotela postati vrhunska glasbenica, pa je oče zapravil denar za njeno šolanje, do starke, ki še zmeraj išče svoj prostor pod evropskim nebom, potem ko je vse življenje preživela kot ulična glasbenica.

Prek Andersena povedati zgodbo o vzponu desnice v Evropi

Nagrado je soglasno podelila strokovna žirija, ki so jo sestavljali gledališki režiser Dejan Mijač, scenograf in profesor na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu Miodrag Tabački in gledališka režiserka Snežana Trišić, so sporočili iz SNG Drama Ljubljana.

Kot piše v utemeljitvi, so v predstavi Deklica s strunami potovanju umetniškega bitja nasproti postavljena prizadevanja in dominacija desnice in kapitala v današnji Evropi. Kompleksen odnos med očetom in hčerko se razvije v natančni in polnokrvni igri igralcev na neobičajnem potovanju skozi življenje, spomine, sanje ali Evropo in nas spominja ter opominja na brutalnost časa, v katerem živimo, ter čustvenost, ki izginja iz ljudi in gledališča.

Z minimalističnimi in ganljivimi umetniškimi sredstvi, fantastičnim in sofisticiranim režijskim postopkom Nečaka, izjemno in vznemirljivo igro Barbare Cerar in Uroša Fursta ter skozi močno glasbeno in dramaturško tkanje je nastala edinstvena predstava, presunljiva in nežna obenem, še piše v utemeljitvi.

Gledališče se od nekdaj ukvarja z miti

Prejemnica nagrade zlatna fibula za najboljšo igralko ali igralca festivala Viminacium fest, ki je potekal med 24. in 30. junijem, pa je Mirjana Karanović za vlogo v uprizoritvi M.I.R.A. v režiji Andraša Urbana in izvedbi Bitef teatra.

Program 2. Vimimacium festivala s podnaslovom Stari in novi miti je oblikoval selektor Mihajlo Nestorović. Tekmovalni program je sestavljalo pet gostujočih uprizoritev. Gledališče Ulysses in Zagrebško gledališče mladih sta se predstavila z uprizoritvijo Evripidove tragedije Bakhe v režiji Lenke Udovički, Madžarsko državno gledališče Temišvar z uprizoritvijo Shakespearovega Soneta 66 v režiji Kokana Mladenovića, Srbsko narodno gledališče Novi Sad s priredbo romana Iva Andrića Most na Drini v režiji Kokana Mladenovića in Bitef teatar z že omenjeno uprizoritvijo M.I.R.A.

Preizkušnja na Borštnikovem srečanju jih še čaka

Kot so še sporočili iz ljubljanske Drame, bo naslednje gostovanje predstave Deklica s strunami 17. avgusta na 33. festivalu Grad Teatar Budva v Črni gori, konec oktobra bo v spremljevalnem programu 54. festivala Borštnikovo srečanje.