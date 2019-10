Banksy: Devolved Parlament (2009). Foto: EPA

Delo, za katero so pričakovali največ dva milijona funtov, upodablja šimpanze na zelenih klopeh spodnjega doma britanskega parlamenta.

Banksyjevo največje znano platno

Umetnina je naslikana iz perspektive glavnega vhoda v prostor. Velika je 4,46 krat 2,67 metra in velja za Banksyjevo največje znano platno. Satirično delo je sprva nosilo naslov Question Time (Vprašanje časa).

Banksy je to pred desetimi leti ustvarjeno sliko razstavil znova 29. marca letos, kar je bil prvotno določeni datum, na katerega naj bi Velika Britanija zapustila Evropsko unijo. Slika je bila do dražbe razstavljena v muzeju v Bristolu, domnevnem rojstnem kraju umetnika.

"Bristolski muzej jo je pravkar postavil na ogled, da bi zaznamoval dan brexita," je takrat izjavil umetnik, ki prihaja prav iz Bristola. "Smejte se zdaj, toda nekega dne nihče ne bo odgovoren," je še dodal Banksy. Banksy je ob novici o prodaji dela na Instagramu objavil stavek: "Škoda, da ga nisem imel več v lasti."

Ljubezen v smetnjaku

Pri avkcijski hiši so spomnili, da je dražba potekala točno leto dni po razvpiti dražbi, ko je Banksy šokiral javnost, ko je dal uničiti sliko deklice z rdečim balonom. Takoj zatem, ko so zanjo na dražbi v Londonu iztržili več kot milijon funtov, je izvedel svojo najdrznejšo potegavščino – v okvir slike, ki so jo na dražbi prodali za dober milijon funtov, je vgradil napravo, ki je sliko samodejno razrezala.

Umetniško delo so v dražbeni hiši Sotheby's opisali kot "prvo umetniško delo v zgodovini, ki je bilo v živo ustvarjeno na dražbi". Z umetnikovim posegom je slika dobila nov naslov, in sicer je zdaj znana kot Ljubezen v smetnjaku (Love is in the Bin).

Uspelo mu je ohraniti svojo anonimnost

Pot britanskega pouličnega umetnika Banksyja se je začela v Bristolu, kjer naj bi se rodil. Sebe opiše kot "kakovostnega vandala". Kljub številnim poskusom razkrinkanja mu je uspelo ohraniti svojo anonimnost.

S svojim uličnim ustvarjanjem, ki je mešanica pikrega političnega komentiranja, narejenega na vizualno dopadljiv način, je hitro zaslovel na medmrežju, postal pa je izjemno zanimiv tudi za umetniški trg.