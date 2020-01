Foto: AP

Srečke prodajajo za sto evrov na spletu že od konca novembra, a z njihovo prodajo niso najbolj zadovoljni, so v ponedeljek sporočili organizatorji akcije.

Boj proti revščini

Želijo si namreč zbrati čim višji znesek, ki bi ga namenili dobrodelni organizaciji Care za boj proti revščini v Afriki, zato bodo akcijo nadaljevali malo dlje, kot so sprva načrtovali. Nagrajenca naj bi po novem naznanili še pred koncem marca.

Vrednost platna s tihožitjem kozarca absinta in časopisa, ki ga je španski umetnik ustvaril leta 1921, je ocenjena na več kot milijon evrov. Slika je nastala v obdobju, ko je Picasso "sintetiziral realistične in kubistične tokove" svojega dela, je pojasnil za tiskovno agencijo AFP Laurent Le Bon, direktor pariškega muzeja, posvečenega znamenitemu slikarju. Gre za sliko, "zaradi katere ljudje razmišljajo in sanjajo."

Možnost je ena proti 200.000

Ob prodaji vseh srečk je možnost dobitka ena proti 200.000. Organizatorji akcije so že konec novembra napovedali, da bo milijon evrov od končnega izkupička od prodanih srečk prejel libanonski zbiralec David Nahmad, lastnik ene največjih zasebnih zbirk Picassa, ki je tudi prispeval platno za dobrodelni žreb.

Pred šestimi leti je Picassova risba Moški s cilindrom z žrebom šla v roke Jeffreyja Gonana, 25-letnega nadzornika za požarno varnost iz ameriškega Pittsburgha. Okoli 50.000 sodelujočim, večinoma iz ZDA, Velike Britanije, Mehike in Brazilije, je tedaj uspelo zbrati pet milijonov evrov, ki so jih namenili za ohranitev starodavnega libanonskega mesta Tir.