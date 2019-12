SDS in LMŠ sta v Delovi anketi precej izenačena. Foto: BoBo

SDS je z LMŠ, tako kot novembra, skoraj izenačen, le da sta tokrat zamenjala vrstni red in je ta mesec SDS-a za 0,2 odstotne točke v prednosti. V preostalih mesecih je bila v Delovem barometru v vodstvu največja koalicijska stranka LMŠ.

Oddaljevanje od vlade je po oceni Dela koristilo Levici, ki je skupno zasedla tretje mesto, ves čas pa so ji bili za petami v SD-ju, ki so jo v petih mesecih prehiteli po podpori.

Sledi jima NSi-ja, ki je poleti napovedal premik na sredino in nato na jesenskem kongresu sprejel program, ki jo umešča tja. Ne stranki ne njenemu šefu Mateju Toninu po mnenju Dela ni koristilo razčiščevanje arbitražne afere in zaposlovanja v Sovi. V zadnjem merjenju je podpora volivcev padla za odstotno točko.

Kot kaže, je letošnji boj za upokojence, ki se je zaostril pri vprašanju izredne uskladitve pokojnin, vseeno dobil DeSUS, ki je končal mesto pred SAB-om. A noben od njiju ne bi prestopil parlamentarnega praga, izpostavlja Delo. Med neparlamentarnimi strankami se je najviše uvrstil SLS, ki je s povprečno oceno 1,9 celo prehitel parlamentarni SMC.

Pahor ostaja najbolj priljubljen politik

Na vrhu lestvice politikov ostajata predsednika države in vlade Borut Pahor ter Marjan Šarec. Premier Šarec je Pahorja z vrha letos izrinil le februarja in marca, medtem ko je njegova LMŠ skoraj vse leto veljala za volilno izbiro največjega števila anketiranih.

Večjih sprememb ni bilo na repu lestvice, kjer so trije prvaki strank: Karl Erjavec (Desus), Janez Janša (SDS) in Miro Cerar (SMC). Najbolj pa je po lestvici napredoval Cerarjev naslednik na čelu stranke Zdravko Počivalšek. Vzpon po njej je uspel še Zmagu Jelinčiču (SNS), Alenki Bratušek (SAB) in Ljudmili Novak (NSi).

Edina politika, ki sta letos prejela višjo povprečno oceno kot lani, sta bila Šarec in Počivalšek. Edini minister, ki ne vodi nobene od strank, vendar se je uvrstil na lestvico, je prvi mož zdravstvenega resorja Aleš Šabeder. Podpora mu raste od jeseni, ko je napovedal skorajšnjo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Delež neopredeljenih je skozi celotno leto 2019 predstavljal približno tretjino. Pri zadovoljstvu z vlado in državnim zborom se kaže trend povečevanja deleža negativnih in trend zmanjševanja pozitivnih ocen dela vlade.

Podatke za barometer je s kombinirano telefonsko in spletno anketo skozi leto pridobival Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana na reprezentativnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije.