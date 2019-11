SDS in LMŠ bi volilo nekaj več kot 15 odstotkov anketirancev. Foto: BoBo

Od letošnjega februarja, ko je LMŠ prevzela vodstvo v barometru, anketi časnika Delo, se ji je SDS tokrat najbolj približala. Precej izenačeni sta bili tudi julija, ko ju je ločilo 0,3 odstotne točke. Velik skok je tokrat uspel Levici, ki se je s četrtega povzpela na tretje mesto. Zanjo bi glasovalo 11,2 odstotka vprašanih, v primerjavi s 5,3 v oktobru.

Nespremenjena glede na pretekli mesec ostaja podpora SD-ju na 6,0 odstotka, medtem ko se je podpora NSi-ju dvignila s 4,7 odstotka na 5,9 odstotka.



SNS bi glede na rezultate ankete ta mesec volilo 3,2 odstotka vprašanih, SAB pa 2,3 odstotka vprašanih.

Glede na oktober se je precej dvignila podpora SMC-ju, ki po umiku Mira Cerarja z vrha stranke in prihodu Zdravka Počivalška najverjetneje nagovarja drug bazen volivcev, kot ga je doslej (oktobra 0,4 odstotka, novembra 1,9 odstotka).

Precej je upadla podpora Desusu, ki se je oktobra lahko pohvalila z največjim skokom (3,9 odstotka), novembra padla na septembrsko raven (2,2 odstotka).

Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 18 odstotkov vprašanih (oktobra 21,7 odstotka), navzgor pa je poskočil odstotek tistih, ki ne bi volili nobene stranke (oktobra 9,1 odstotka, novembra 11,6 odstotka).

Pahor in Šarec najbolj priljubljena

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor pred predsednikom vlade Marjanom Šarcem, ki pa so mu anketiranci tokrat namenili nižjo oceno. Kandidat za evropskega komisarja Janez Lenarčič je ohranil tretje mesto.

Narasla je tudi podpora zdravstvenemu ministru Alešu Šabedru in tudi vsem evropskim poslancem.

Kombinirano telefonsko in spletno anketo je za časnik Delo opravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 28. oktobrom in 7. novembrom na reprezentativnem vzorcu 735 polnoletnih prebivalcev Slovenije.