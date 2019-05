Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Po njegovih besedah so vojaške enote, ki lahko v vsakem trenutku okrepijo navzočnost in pomagajo policiji, pripravljene. Kot je dodal, so nekaj okrepitev na prošnjo policije že napotili.

Interpelacijo, ki jo je proti njemu v parlamentarni postopek vložila SDS, je minister Erjavec ocenil kot neutemeljeno in dodal, da želi SDS spolitizirati slovensko vojsko.

Slovesnost v Topolšici

Erjavec se je sicer danes v Topolšici kot slavnostni govornik udeležil slovesnost ob dnevu zmage nad fašizmom, s katerim obeležujemo konec druge svetovne vojne.

Prav ta kraj je bil namreč eno od petih evropskih prizorišč, kjer so zavezniki leta 1945 dosegli podpis brezpogojne kapitulacije nemških oboroženih sil.

Dan zmage 9. maja praznuje vsa Evropa. Nemčija je sicer uradno kapitulirala 7. maja 1945 v Reimsu, kjer so podpisali kapitulacijo ob prisotnosti zaveznikov. Predstavniki takratne Sovjetske zveze so želeli biti zraven, zato so kapitulacijo 8. maja še enkrat podpisali v Berlinu in dan kasneje je bilo razglašeno premirje.

Poveljnik nemške armadne skupine E generalpolkovnik Aleksander Löhr pa je kapitulacijo nemških sil za Jugovzhodno Evropo v štabu četrte operativne cone po celodnevnih pogajanjih 9. maja podpisal prav v Topolšici.