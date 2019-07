Za podporo noveli zakona, ki jo je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, ki ga vodi Jernej Pikalo, bo potrebna absolutna večina poslancev. Foto: BoBo

Državni svetniki so veto na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja izglasovali v ponedeljek.

Napoved glasovanja poslanskih skupin za zdaj ne obeta zadostne podpore noveli zakona, saj jo je pri prvem glasovanju podprlo 42 poslancev.

Novela zakona, s katero naj bi uresničili ustavno odločbo glede financiranja zasebnih osnovnih šol z javno veljavnim programom, je namreč razdvojila tudi koalicijo. V LMŠ-ju, SD-ju, SAB-u in DeSUS-u so jo podprli, medtem ko je bil SMC vzdržan. V poslanski skupini vztrajajo, da bodo tako glasovali tudi v četrtek. Tak sklep so ne nazadnje sprejeli tudi organi stranke že pred prvim odločanjem o zakonu.

Predlog so podprli tudi poslanci Levice in poslanca narodnih skupnosti. Proti so bili v SDS-u, NSi-ju in SNS-u, kjer je prav tako pričakovati enako glasovanje kot prvič.

Ker je že čas parlamentarnih počitnic, je za koalicijo oz. zagovornike predlogov pomembno, da zagotovijo prisotnost poslancev in nujnih 46 glasov.