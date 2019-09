Vlada mora predlog proračuna za prihodnje dve leti v državni zbor poslati do 1. oktobra. Foto: Vlada RS/Nebojša Tejić/STA

Vlada na seji pregleduje, kako so ministrstva upoštevala navodila finančnega ministra, naj znižajo skupno načrtovano porabo v letu 2020 za 100 milijonov evrov. Kot je po koalicijskem sestanku pred sejo vlade pojasnil Brane Golubović, je ministrstvom uspelo najti za 100 milijonov rezerv: "Kje znotraj ministrstva so jih našla, pa je odvisno od njihovih prioritet."

Potem ko je Urad RS-a za makroekonomske analize in razvoj prejšnji teden znižal pričakovano gospodarsko rast Slovenije s 3,4 na 2,8 odstotka v letu 2019 ter s 3,1 na tri odstotke v letu 2020, je sklenila vlada znižati proračunske odhodke za skupaj 100 milijonov evrov.

Kljub temu bo imela Slovenija rekorden proračun – prihodnje leto bo na voljo 10,350 milijarde evrov, proračunski uporabniki pa bodo večinoma deležni več denarja, kot pa ga imajo na voljo letos. Finančni minister Andrej Bertoncelj je že večkrat ponovil, da vlada pri pripravi proračuna ne bo odstopala od fiskalnega pravila. Med prioritetami v prihodnjih dveh letih pa izpostavlja razvoj, socialo in plače.



Višji regres za upokojence

Golubović je pred sejo vlade povedal še, da vlada obravnava tudi predlog zakona o izvrševanju proračuna, ki med drugim določa povprečnine in upokojenski dodatek.

Določene stvari s pristojnosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bo sicer po njegovih besedah urejal poseben oz. interventni zakon, ki pa naj bi ga vlada obravnavala prihodnji teden. "Predlog se bo še usklajeval znotraj koalicije, pričakujem, da bo prihodnji teden na vladi," je dejal in dodal, da bo regres za upokojence višji kot letos, kolikšen bo, je še stvar dogovora.

Negotova ostaja usoda predlaganih davčnih sprememb, s katerimi naj bi razbremenili stroške dela, socialni partnerji namreč na torkovi seji soglasja niso dosegli, zato je finančni minister Bertoncelj predlagal nadaljevanje pogajanj. Golubović je potrdil, da vlada predlog davčnega prestrukturiranja na seji še ne bo obravnavala. "Dogovor je bil, da gresta t. i. mini davčna in pokojninska reforma na vlado malce pozneje, gremo korak po koraku," je opisal.

Golubović: S predlogom zakona za prenos dopolnilnega zavarovanja se ne mudi

Potem ko je Levica dosegla napredek v pogajanjih s koalicijo glede svoje zahteve po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, še ni znano, kaj to pomeni za proračun, saj finančna konstrukcija prenosa dopolnilnega v obvezno zdravstveno zavarovanje še ni dorečena.

Golubović pa je dejal, da pogojevanja Levice, da se predlog zakona o prenosu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja k obveznemu pripravi do 25. septembra, ne razume. Dogovor je, da bi bile spremembe uveljavljene s 1. januarjem 2021, zato ni potrebe za hitenje, meni. "Finančna konstrukcija ni zaprta in ni usklajena. Za pol milijarde evrov je ne moremo zapreti v 20 dneh, kot je to pogojevala Levica. Dobro je, da iščemo vire, vzemimo si več časa, saj ga imamo," je povedal in dodal, da ga normativni del ne skrbi, skrbi pa ga model zagotavljanja sredstev.

Bratuškova želi spremeniti način imenovanja direktorjev

Vlada na seji odloča tudi o spremembah aktov o ustanovitvi energetskih družb v državni lasti Eles in Borzen, saj želi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, tako kot je to že storila pri družbi SODO, spremeniti način imenovanja direktorjev teh družb. Predlaga, da bi po izboru kandidata za direktorja, ki ga bi tako kot doslej opravil nadzorni svet, končno besedo pri potrjevanju imela vlada. Bratuškova je bila sicer deležna očitkov, da je s takšno potezo vplivala na odprt razpis za direktorja družbe SODO.