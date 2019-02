V drugem krogu decembrskih županskih volitev v Kopru je zaradi neosveževanja spletne aplikacije ministrstva za javno upravo nastala zmeda pri ugotavljanju volilnega izida v Kopru. Foto: BoBo

Zaradi neosveževanja podatkov v spletni aplikaciji ministrstva za javno upravo ob lokalnih volitvah bodo od podjetja SRC uveljavljali odškodninsko kazen po pogodbi, je povedal minister za javno upravo Rudi Medved in dodal, da je kazen sicer minorna, do 400 evrov.

V drugem krogu decembrskih županskih volitev v Kopru je zaradi neosveževanja spletne aplikacije ministrstva za javno upravo nastala zmeda pri ugotavljanju volilnega izida v Kopru.

Minister Medved je ponovil, da tega ni zakrivil MJU, temveč so za osveževanje podatkov pogodbeno angažirali podjetje, ki naj bi zagotavljalo navzočnost delavcev na sedežu ministrstva do enih ponoči. Vendar so SRC-jevi delavci "ob 22. uri presodili, da pa bi morda prizorišče zapustili, ker se po njihovem mnenju ne bo nič kaj presenetljivega več zgodilo". Telefonsko številko so res pustili, a se nanjo niso odzivali, je pojasnil minister.

Poleg odškodninske kazni po pogodbi je minister kot možnost omenil tudi tožbo zaradi krnitve ugleda države. Podjetja si namreč po njegovih besedah takšnega domačijskega odnosa ne bi smela privoščiti in bi morala tudi v odnosu z državo ravnati visoko profesionalno, je dejal.

Poleg odškodninske kazni po pogodbi je minister Rudi Medved kot možnost omenil tudi tožbo zaradi krnitve ugleda države. Foto: BoBo

Če se bo podjetje, ki po njegovih besedah krivdo zavrača z najrazličnejšimi razlagami, pisno opravičilo, morda takšne tožbe ne bodo sprožili. Za zdaj pa velja, da so z državnim odvetništvom v dogovorih o tožbi. Kot je pojasnil, ne gre toliko za to, da bi od podjetja izterjali ne vem kakšno vsoto, ampak je namen bolj simbolne narave, da pokažejo, da od postavljenih standardov ne bodo odstopali.

Medved je še dodal, da je omenjeni dogodek malo pripomogel k temu, da so intenzivirali pogovore z Državno volilno komisijo. Prepričani so namreč, da mora imeti država lasten informacijski sistem za podporo vsem volitvam, da ga upravlja sama in ni odvisna od množice najrazličnejših zunanjih izvajalcev.

Predvidevajo, da bodo v letošnjem letu pripravili vse ustrezne podlage in proti koncu leta objavili razpis za izdelavo te informacijske podpore ter bo ob vseh naslednjih volitvah država sama upravljala to informacijsko podporo.

Tožba Italije zaradi radijskih frekvenc?

Vlada je zaradi težav s seganjem frekvenc italijanskih radijskih postaj na slovensko območje, ki trajajo že več kot deset let, sprejela akcijski načrt, ki vključuje tožbe zoper italijanske radijske postaje, pri čemer bodo v kratkem v Sloveniji vložili omenjenih šest tožb.

"Državno odvetništvo ima pooblastila in te sodne postopke bomo izpeljali, ker očitno kakšnih drugih vzvodov vsaj za zdaj ni," je povedal Medved in dodal, da bodo na težave seveda še naprej opozarjali na bilateralni ravni ter na ravni EU-ja in ravni Mednarodne telekomunikacijske organizacije. "Na ta način želimo Italijo vnovič opozoriti, da krši vse mednarodne norme na tem področju," je dodal Medved.

Na drugi strani pa so pretekli teden v Italiji potekali prvi naroki v osmih pravdnih postopkih zaradi seganja slovenskih radijskih frekvenc na italijansko ozemlje, v katerih je Slovenija stranski udeleženec. Kot je dodal Medved, so vsi naroki za čuda potekali na isti dan.

Gradnja širokopasovnih omrežij

MJU bo v prvi polovici leta tudi objavil nov razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij (GOŠO) naslednje generacije, vreden 32 milijonov evrov.

Kot so zapisali na ministrstvu, sta gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije in še posebej pokrivanje območij belih lis med prioritetami vlade, da bi vsem državljankam in državljanom zagotovili enakopraven dostop do digitalnega sveta.