V ponedeljek popoldne so policisti iz Podlehnika na podlagi informacije domačinov v Sedlašku prijeli skupino 73 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v državo. Med njimi je bilo 62 Pakistancev, po trije Afganistanci in Somalci, štirje državljani Bangladeša in Indijec.

Tujce so z avtobusom prepeljali na policijsko postajo Ormož. Vse, razen 12 mladoletnikov in dveh poškodovanih odraslih, so že vrnili hrvaškim varnostnim organom. Preostalih 14 bodo Hrvatom vrnili v naslednjih dneh, za zdaj pa jih bodo nastanili v centrih za tujce v Postojni in Logatcu, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Proti večeru so ormoški policisti v Središču ob Dravi prijeli štiri Iračane, člane ene družine. Njihovo mamo so zaradi visoke nosečnosti z reševalnim vozilom prepeljali v mariborsko porodnišnico. Ker so mamo po pregledu izpustili iz bolnišnice, bodo vse štiri vrnili Hrvaški.

Foto: BoBo

Pridržali voznike

Obravnavali pa so tudi tri voznike, Kazahstanca in Srba, ki so v vozilih prevažali vsak po šest tujcev. Prijeli so jih pri Knežaku, Ribnici in na območju Ljutomera. Voznike bodo kazensko ovadili.

Ilirskobistriški policisti so v ponedeljek popoldne pri Knežaku ustavili osebni avtomobil ljubljanskih registrskih tablic, ki ga je upravljal 38-letni Kazahstanec s prebivališčem v Ljubljani. V vozilu taksista je bilo še šest Pakistancev, so danes sporočili s koprske policijske uprave.

Šest državljanov Sirije, Egipta in Palestine pa je bilo v vozilu, ki so ga ljubljanski policisti zasledili na območju Ribnice. Vozilo srbskih registrskih oznak so ustavili v Sodražici in ugotovili, da ga je vozil Srb.

Voznika so pridržali in ga po zbranih dokazih s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku. Vseh šest tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo, je zaprosilo za mednarodno zaščito, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Ljutomerski policisti so zunaj naselja Veščica opazili ob cesti parkirano vozilo hrvaških registrskih številk, v katerem je sedelo več ljudi. Ko jih je voznik zagledal, je začel bežati v bližnji gozd, a ga je policist dohitel in prijel. V postopku je policija ugotovila, da je Srb v vozilu prevažal šest Iračanov, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Voznika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja.