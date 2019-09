Foto: BoBo

Državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin je na seji priznal, da je število nezakonitih prehodov meje v zadnjem letu v porastu, od začetka leta so jih našteli že 10.651. Med njimi so večinoma državljani Pakistana in Alžirije.

A je obenem zatrdil, da policija razmere obvladuje tako na meji kot tudi na preostalem ozemlju države. Temu v prid govori tudi dejstvo, da veliko večino zajetih prebežnikov vrnejo hrvaškim varnostnim organom. Da je nadzor schengenske meje neproblematičen, je po njegovih besedah ocenil tudi Frontex.

Mešane policijsko-vojaške patrulje na meji po oceni Bobnarjeve predstavljajo veliko dodano vrednost. Foto: BoBo

Letos se je povečalo tudi število primerov tihotapljenja prebežnikov, zaradi česar slovenska policija daje poseben poudarek razbijanju kriminalnih mrež tihotapcev. Tako so letos prijeli že 311 organizatorjev nezakonitih prehodov meje, od tega 277 tujcev in 34 slovenskih državljanov, je navedel Čurin.

Bobnarjeva: Odlično sodelovanje z vojaki

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je dodala, da policija vsak dan spremlja gibanje prebežnikov in temu prilagaja tudi dejavnosti posameznih enot.

Pri tem odlično sodeluje s pripadniki Slovenske vojske in mešane patrulje po njeni oceni predstavljajo veliko dodano vrednost. Izpostavila je, da so 7254 migrantov v postopkih vrnili hrvaškim varnostnim organom.

Policija kljub obremenitvam na meji dobro opravlja tudi druge naloge, je pojasnila. Tako so policisti po besedah Bobnarjeve letos obravnavali približno enako število kaznivih dejanj kot leto pred tem, preiskanih pa je celo več.

Bah Žibertova: Dodatna pooblastila za vojsko

V opozicijskem SDS-u se po pričakovanjih niso strinjali z oceno, da sistem deluje in da so ukrepi učinkoviti. Podobno po besedah Zvonka Černača očitno meni tudi Avstrija, saj v nasprotnem primeru ne bi izvajala tako intenzivnega mejnega nadzora. Poudaril je, da bi bilo treba več narediti za preprečevanje tihotapljenja ljudi, na dolgi rok pa je po njegovih besedah edina možna rešitev, da se mejo zapre.

Njegova poslanska kolegica Anja Bah Žibert pa se je zavzela za aktivacijo 37a. člena zakona o obrambi, ki bi vojski na meji omogočil dodatna pooblastila. Kot je pojasnila, bi samo to dejansko pomenilo dodano vrednost dejavnosti vojakov, saj danes ne smejo narediti praktično ničesar.

Robert Pavšič (LMŠ) pa je na drugi strani soglašal z oceno predstavnikov ministrstva in policije, da so nezakonite migracije sicer problem, a da jih varnostni organi obvladujejo. Zavzel se je, da bi problem migracij naslovili bolj konstruktivno, saj jih preprečiti ni mogoče, "prilivanje olja na ogenj" pa k temu nič ne pomaga.

Da so nezakonite migracije problem, ki ga ne bi bilo mogoče preprečiti še s tako velikim številom policistov na meji, je opozoril tudi Predrag Bakovič iz SD-ja. Je pa opozoril, da ni smiselno na eni strani kritizirati dela policije, na drugi strani pa zavračati zakonodaje, ki bi jim zagotovila učinkovito izvajanje dela.

Bodeča žica na obrežju reke Kolpe. Foto: BoBo

Več koalicijskih članov odbora je predlagalo, da bi sprejeli seznanitveni sklep glede podatkov o migracijah, ki jih je ministrstvo s poročilom predstavilo odboru. Ker je predsednik odbora Černač temu sklepu dodal negativno oceno poročila, pa je večina članov odbora predlog sklepa zavrnila.