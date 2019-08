Po besedah Mateja Tonina v stranki sredinski pogled zagovarjajo tako pri pogledu na gospodarstvo kot pri pogledu na svet. Foto: BoBo

Pri Novi Sloveniji bodo prenovljen temeljni program stranke predvidoma potrjevali na novembrskem kongresu. "Sprememba bo šla v pozicioniranje NSi-ja v sredino," je predsednik stranke Matej Tonin pojasnil na novinarski konferenci. Dodal je, da se bodo pri tem zgledovali po evropskem sistemu vsebinskega umeščanja strank. V stranki po njegovih navedbah sredinski pogled zagovarjajo tako pri pogledu na gospodarstvo kot pri pogledu na svet. "V ekonomskem smislu nismo zagovorniki socializma, prav tako ne divjega kapitalizma, ampak zagovarjamo socialno tržno gospodarstvo," je povedal Tonin in dodal, da se v stranki zavedajo, da je njihova moč odvisna od korenin, ki jih predstavljajo lokalni odbori stranke.

Tonin je ob tem izrazil pripravljenost stranke na sodelovanje. "Sprejmemo tudi, da lahko vladna koalicija sodeluje naprej v utečeni smeri, kot je do zdaj," je povedal. "Stiki med kabinetom predsednika vlade Marjanom Šarcem in menoj obstajajo, ob večjih stvareh, ki se dogajajo v parlamentu, komunicirava," je pojasnil. Zadnje tema, o kateri sta razpravljala, je po Toninovih besedah financiranje šolstva.

Projektno sodelovanje z vlado Tonin vidi v obliki sodelovanja "od zakona do zakona, od projekta do projekta". "Mi ne želimo podpisovati nobenega dogovora, ker imajo sedanji koalicijski partnerji in tudi Levica težave s tem, da se podpisanih dogovorov ne držijo. Tudi koalicijski poslanci o tem odkrito govorijo v parlamentu," je opozoril.

Tonin: "Vlada bo zdržala brez večjih težav"

Tonin je prepričan, da trenutno sodelovanje vlade in Levice ne omogoča strukturnih reform in razvojnega preboja. V NSi-ju si pri tem želijo reform in sodelovanja predvsem na področjih zdravstva, trga dela in državnih investicij. Tonin je ob tem spomnil na partnerstvo za razvoj, ki je obstajalo v preteklosti. "Morda ne bi bilo napačno, če bi ta koalicija razmišljala o kakšnem takšnem partnerstvu za razvoj. Gre za to, da se opoziciji ponudijo predlogi zakonov, še preden pridejo v formalno proceduro," je dodal.

Predsednik stranke NSi vladi sicer napoveduje, da ji bo mandat uspelo pripeljati do konca. "Mislim, da bodo zdržali brez večjih težav in napetosti. Lahko vidite, da kljub vsem napetostim vsi mirno, pridno, tiho in vztrajajo naprej," je dodal. Vezanje proračuna na zaupnico je po Toninovem mnenju smiselno. "To pomeni, da vse to repenčenje odpade. Tisti, ki so zraven, morajo pač proračun podpreti, če pa nisi zraven, pa vlada razpade," je še pojasnil.