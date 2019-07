Hrvaški premier Andrej Plenković je napovedal, da bo nove ministre v hrvaškem parlamentu predstavil v petek, ko pričakuje njihovo potrditev. Foto: Reuters

Plenković je po srečanju vrha HDZ-ja in vladne koalicije na novinarski konferenci pojasnil, da so bile osvežitve nujno potrebne zaradi političnih okoliščin, ki so metale slabo luč na podobo hrvaške vlade ter onemogočale nemoteno delovanje vlade, ki jo v prvi polovici leta 2020 čaka tudi predsedovanje EU-ju. Hrvaški sabor bo o novih ministrih glasoval v petek.

Nova podpredsednika vlade, ki ima 20 ministrstev, bosta dosedanja ministra za notranje zadeve in finance, Davor Božinović in Zdravko Marić.

Božinović bo na položaju podpredsednika vlade nadomestil dosedanjo zunanjo ministrico Marijo Pejčinović Burić, ki bo jeseni prevzela položaj generalne sekretarke Sveta Evrope. Marić bo podpredsednik vlade namesto dosedanjega ministra za kmetijstvo Tomislava Tolušića, za katerega so hrvaški mediji poročali, da ni natančno prijavil vseh svojih stanovanjskih nepremičnin in pojasnil, kako je financiral njihovo gradnjo.

Zunanji minister dolgoletni diplomat

Plenković je potrdil, da bo novi zunanji minister dolgoletni hrvaški diplomat Gordan Grlić Radman, ki bo prišel na Zrinjevac s hrvaškega veleposlaništva v Berlinu. Napovedal je, da bo na zunanje ministrstvo prispela tudi nova državna sekretarka Nikolina Brnjac, ki bo zadolžena za politiko EU-ja.

Vodenje kmetijskega ministrstva bo prevzela dosedanja državna sekretarka na tem ministrstvu Marija Vučković, novi minister za delo in pokojninski sistem bo direktor hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje (Hzmo) Josip Aladrović.

Razsipna ministrica za regionalni razvoj

Aladrovićev predhodnik Marko Pavić se bo preselil na vodilni položaj ministrstva za regionalni razvoj in sklade EU-ja in bo nasledil dosedanjo ministrico Gabrijelo Žalac, od katere je javnost pričakovala, da bo odstopila, ko je bila lani z neveljavnim vozniškim dovoljenjem udeležena v prometni nesreči, v kateri je bila hujše ranjena deklica.

Tudi Žalčevo bremenijo afere z nejasnimi lastniškimi odnosi, ko gre za luksuzni avtomobil, ki ga je uporabljala njena družina. Mediji so v sredo poročali o sumljivih zmagovalcih na razpisih ministrstva za denar iz EU-skladov.

Plenković je odstavil še ministrico za demografijo, družino, mlade in socialno politiko Nado Murganić, ki je bila soočena s tragičnimi dogodki v svojem sektorju, ki so razkrili sistemske nepravilnosti socialne politike. Na njeno mesto bo prišla saborska poslanka Vesna Bedeković.

Nepravilnosti z nepremičninami ministra za upravo

Namesto ministra za državno premoženje Gorana Marića, ki je v ponedeljek odstopil prav tako zaradi številnih medijskih objav o njegovih domnevnih nepremičninskih aferah, je Plenković izbral vodjo urada državne uprave v vukovarsko-sremski županiji Maria Banožića.

Prejšnji teden je potrdil, da bo novi minister za upravo dekan visoke šole v Šibeniku Ivan Malenica, ki bo zamenjal Lovra Kuščevića. Ta je odstopil, ko so mediji več tednov razkrivali domnevne nepravilnosti z nepremičninami na otoku Brač.