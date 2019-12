Marjan Šarec pred vrati rezidence in urada britanskih premierjev na Downing Street 10. Foto: EPA

"Res je, bilo je nekaj izmenjav mnenj, ampak verjamem, da bo današnje srečanje potrdilo, da zavezništvo ostaja v teh okvirih in da se bomo vsi skupaj trudili za to, da obstane tako, kot je, in da najde novo motivacijo," je menil slovenski premier.

Pred vrhom so se že pokazala precejšnja razhajanja, zlasti glede turške ofenzive na severu Sirije proti tamkajšnjim Kurdom, glavnim zaveznikom v boju proti džihadistom Islamske države na tem območju. Med najbolj razočaranimi je predvsem francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je dejal, da je Nato "možgansko mrtev", ker da ni sposoben skupnega strateškega premisleka.

Glede tovrstnih vprašanj je Nemčija predlagala oblikovanje posebne skupine "modrecev", ki bi pripravila določene reformne ukrepe. Šarec je pri tem napovedal konstruktivno držo Slovenije, ki, kot je poudaril, "kot članica zavezništva ni nikoli delala težav". "Bomo videli, kaj bo prinesla razprava, verjamem pa, da se bo vse uredilo," je še dejal Šarec.

Glede višine obrambnih izdatkov so se članice zavezništva leta 2014 zavezale, da bodo v desetih letih za obrambo prispevale vsaj dva odstotka bruto domačega proizvoda. Ob ZDA za zdaj ta cilj dosega še osem od skupno 29 članic. Slovenija je po tem merilu z 1,04 odstotka BDP na začelju seznama držav članic. Slabše so le še Španija, Belgija in Luksemburg.

Šarec poudarja, da Slovenija napreduje proti zahtevanemu deležu, saj je po gospodarski krizi ustavila trend padanja obrambnih izdatkov in jih vztrajno povečuje.

"Je pa tudi res, da se je naš BDP povišal in seveda je potem težko doseči ta odstotek. Nominalno gledano, smo od leta 2014 do 2019 povečali izdatke za 28 odstotkov," je še pojasnil Šarec ob prihodu na srečanje voditeljev v Londonu.