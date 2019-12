Shelly-Ann Fraser-Pryce je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Dohi postala svetovna prvakinja v teku na 100 m. V finalu je s časom 10,71 za 12 stotink sekunde ugnala Britanko Dino Asher-Smith, tretja je bila Marie-Josee Ta Lou iz Slonokoščene obale. Foto: EPA

Dvakratna olimpijska zmagovalka v šprintu na 100 metrov na prejšnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru ni nastopila v teku na 200 m, saj se je želela popolnoma osredotočiti na za polovico krajšo disciplino, ki jo je sklenila na tretjem mestu.

"Vsekakor bom nastopila v obeh disciplinah. Že lani sem želela več nastopati na 200 metrov, a se je trener odločil drugače – in on me pozna najbolje," je za spletno stran Insidethegames dejala 32-letnica, sicer dobitnica devetih zlatih medalj na svetovnih prvenstvih.

"Veselim se teka na 200 metrov, še posebej zato, ker sem prepričana, da lahko premagam mejo 21 sekund," je še dodala Fraser-Prycova.

Olimpijske igre v Tokiu se bodo prihodnje leto začele 24. julija, končale pa 9. avgusta.