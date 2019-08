Valtteri Bottas je na začetku svoje tretje sezone pri Mercedesu pokazal zobe in dal (lažno) upanje, da se utegne letos končno spustiti v boj za naslov svetovnega prvaka. A v nadaljvanju prve polovice sezone je precej popustil, na poletni premor se odpravlja z zgolj sedmimi točkami naskoka pred tretjeuvrščenim Maxom Verstappnom in s kar 62 točkami zaostanka za vodilnim Lewisom Hamiltonom. Foto: EPA

Na uvodu sezone je kazalo, da je Bottas pozimi vendarle storil dovolj, da vrže rokavico moštvenemu kolegu Lewisu Hamiltonu v boju za naslov svetovnega prvaka po dveh dokaj klavrnih sezonah pri serijskemu konstruktorskemu prvaku Mercedesu.

Prizor, ki ga ljubitelji formule ena v letošnji sezoni vidijo prepogosto: Valtteri Bottas nemočno pogleduje po kvalifikacijah in dirkah formule ena proti moštvenemu kolegu Lewisu Hamiltonu in ostalim, hitrejšim tekmecem. Foto: EPA

Na prvi dirki sezone v Melbournu je z brezhibno predstavo zmagal, Britanca je ugnal za več kot 20 sekund, res pa je, da je Hamilton od 4. kroga dalje dirkal s poškodovanim podvozjem, zaradi katerega je bil njegov mercedes sila nestabilen v zavojih.

Po dirki za VN Bahrajna so sledili trije konci tedna, v katerih je 29-letnik iz Nastole osvojil 'pole', v zmago je uspel pretopiti le enega, in sicer na dirki za VN Azerbajdžana v Bakuju. Nato pa je Hamilton stopil na plin, dobil štiri dirke zapored in svojega moštvenega tekmeca pustil krepko zadaj v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta.

Za nameček je v zadnjem obdoboju izdatno svojo formo dvignil še Max Verstappen, ki je z dvema zmagama in enim drugim mestom na zadnjih štirih dirkah zaostanek za Fincem v skupnem seštevku stopil na vsega sedem točk!

Priložnost zamujena ne vrne se nobena

Bottas se je na polovici letošnje sezone znašel v izgubljenem položaju. Pogodbo z Mercedesom ima veljavno do konca leta, v moštvu pa so mu že dali vedeti, da bo moral letos pokazati bistveno več kot v prejšnjih sezonah. Toda napake iz preteklosti se ponavljajo tudi letos, še najbolj izstopa nezmožnost izkoriščanja ponujenih priložnosti. Kar nekaj krat bi lahko Finec izkoristil malce slabši dan svojega največjega tekmeca, pa tega ni storil. V Hockenheimu, denimo, bi lahko stopil zaostanek za Hamiltonom v skupnem seštevku, a je storil napako in odstopil. Za nameček je Britanec za zeleno mizo po dirki napredoval na 9. mesto in prednost povečal še za dve točki. Mnenja ljubiteljev elitnega razreda motošporta so glede Bottasa deljena. Na eni dirki je lahko izjemen in vse naredi brez najmanjše napake, na drugi ga pogoltne povprečje.

Bottas se nikakor ne more otresti napak, ki jih dela zlasti na začetku dirk. V nedeljo je v samo nekaj uvodnih zavojih dvakrat trčil v tekmeca, dvakrat mu je tudi zablokiralo kolesa ob zaviranju. Foto: Reuters

Moštveni boj V letošnji sezoni sta oba mercedesa, Hamilton in Bottas, po štirikrat osvojila 'pole'. Hamilton je zmagal osemkrat (!), Bottas le dvakrat. Odkar je Bottas pri Mercedesu, torej od leta 2017, je dobil pet dirk. Hamilton v enakem obdobju 28!

Konec dirke že po uvodnih zavojih

Nedeljska dirka na Hungaroringu v Budimpešti lepo oriše njegove predstave v letošnji sezoni. Iz napake je drvel v napako. Madžarsko dirko je sicer začel solidno, nato pa mu je pri zaviranju pred prvim zavojem zablokiralo kolesa. Svoje gume je poškodoval tudi pri zaviranju pred drugim zavojem. Potem sta sledila še dva trka v naslednjih dveh zavojih - najprej s Hamiltonom, nato še s Charlesom Leclercom. Sprednje krilce je bilo počeno, čez čas je moral opraviti prisilni postanek, padel je na rep kolone. Po zaslugi odličnega Mercedesovega dirkalnika je dirko končal v točkah (8. mesto), a to je daleč, daleč od pričakovanj.

Boj za naslov že izgubljen?

"Bilo je težko, dirka se je razpletla pod mojimi pričakovanji. Po prvem krogu sem se znašel v veliki godlji. Toda tako se pač včasih vse skupaj razplete. V prvem zavoju mi je zablokiralo kolesa, to je bila povsem moja napaka. Zaradi obrabljenih gum sem izgubil nekaj stabilnosti dirkalnika, kar mi je otežilo položaj v tretjem zavoju, ko sta me napadla Lewis in Charles. S slednjim sem trčil in izgubil delček sprednjega krilca. Konec," je bil v nedeljo po dirki sključen Bottas, ki se mora med poletnim premorom izdatno spočiti, če želi ostati v boju za naslov svetovnega prvaka. Kar je skoraj nemogoče, saj Hamilton v drugi polovici sezone v dobi turbomotorjev po navadi dirka še bolje, ob vse močnejšem Verstappnu se utegne Finec kmalu znajti na tretjem mestu skupnega seštevka.

Mislim, da ne smemo sprejeti odločitve po eni slabi dirki. Želimo pregledati vse podatke in vse dejavnike. Valtteri je s svojim znanjem in opombami izdatno pomagal pri razvoju dirkalnika v zadnjih sezonah. O prihodnosti se želimo pogovoriti za zaprtimi vrati. Toto Wolff

Wolff se želi pogovoriti za zaprtimi vrati

Po dirki na Hungaroringu je bil nad njegovo predstavo zelo razočaran predvsem vodja moštva Mercedes Toto Wolff. Govorice o tem, da utegne moštvo iz Brackleyja po koncu letošnje sezone prekiniti sodelovanje z Bottasom, priložnost pa ponuditi rezervnemu dirkaču Estebanu Oconu, postajajo vse glasnejše. Toda 47-letni Dunajčan, ki je sicer tudi delni lastnik moštva, sedmi sili (zaenkrat) ne želi ničesar razkriti. "Mislim, da ne smemo sprejeti odločitve po eni slabi dirki. Želimo pregledati vse podatke in vse dejavnike. Valtteri je s svojim znanjem in opombami izdatno pomagal pri razvoju dirkalnika v zadnjih sezonah. O prihodnosti se želimo pogovoriti za zaprtimi vrati," je povedal Wolff.

Sanje, ki postajajo nočna mora

Ne glede na Mercedesovo odločitev je jasno, da se je Bottasu leta 2017 ponudila izjemna priložnost, ko je iz Williamsa prišel k serijskemu konstruktorskemu prvaku. Priložnost, za katero bi večina dirkačev ubijala. Na voljo je imel najboljši dirkalnik, najboljši pogonski sklop, najboljše materiale, najboljše osebje. Več kot dovolj za napad na naslov svetovnega prvaka, a nikakor mu ni uspelo stopiti iz Hamiltonove sence. Še več, sezone v SP-ju nikoli ni sklenil na drugem mestu, kar je moč pričakovati ob Mercedesovi vladavini. Leta 2017 je bil tretji, lani celo peti! Daleč od pričakovanj, daleč od sanj. In te v zadnjem obdobju postajajo nočna mora.