SŽ Olimpija z osmo zaporedno zmago na vrh Alpske lige

Zadeli Kujavec, Jezovšek in Ulamec

Ljubljana - MMC RTV SLO

SŽ Olimpija je s 3:1 premagala avstrijsko ekipo Zell am See. Foto: www.alesfevzer.com

Hokejisti SŽ Olimpije so v Alpski ligi zmagali osmič zapored, Zell am See so ugnali s 3:1, potem ko niso znali najbolje izkoristiti občutne terenske premoči.