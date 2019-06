V petek je imel Primož Roglič izjemno podporo, na vsakem ovinku na cesti proti cilju v San Martinu di Castrozzi so bile skupine slovenskih navijačev. Tudi danes bo podobno. Foto: MMC RTV SLO

Ključna etapa, pričakujem velike razlike v cilju. Primož Roglič o 20. etapi

102. Dirka po Italiji se bo z današnjo etapo (194 km) razplamtela in v veliki meri tudi odločila, saj na nedeljskem kronometru ne bo več veliko prostora za pridobivanje sekund. Favoriti za končno zmago so včeraj na etapi s ciljem na San Martinu di Castrozzi skrivali karte. "Trasa ni bila tako težka oziroma zaključni vzpon ni bil tako strm, da bi kdo kaj tvegal. Vse se stavi na soboto. Favoriti so morda malo varčevali z močmi, saj se bodo na kraljevski etapi udarili na polno," nam je povedal Grega Bole, pomočnik Vincenza Nibalija pri ekipi Bahrain Merida.

Gazzetta dello Sport je spomnila na tri čudeže v Nibalijevi karieri: Giro 2013, ko je dirko dobil z izjemno etapo na zasneženi Tre Cime, Tour 2014 in nepričakovan pobeg na tlakovcih 5. etape ter dirko Milano‒San Remo z njegovim mojstrskim dirkanjem na Poggio. Foto: EPA

Najtežji bo Maghen, a do cilja bo še daleč

Danes torej ključna etapa s predigro na Cima Campo (1.425 m), plezanjem na kraljevski klanec prve kategoriji Maghen (2.047 m), pa vzpon iz Predazza na Passo Rolle (1.980 m) in na koncu še Croce D'Aune in Monte Avena, kjer bo cilj na višini 1.225 m. Kot se za začetek meteorološkega poletja spodobi, bo sončno in toplo, teren pa pravi za odločilno bitko in morda za nov dan, ki se bo vpisal v bogato zgodovino dirkanja na Giru. Bo rožnati Richard Carapaz zdržal ali pa doživel trenutek slabosti? Bole: "Vsi nekako upamo na to, ampak nič ne kaže. Ima odlično ekipo. Bo pa tudi odvisno od interesov znotraj ekipe."

Landa zagotovil, da bo pomočnik Carapazu

Bole je mislil na Mikela Lando, ki je v zadnjem tednu v odlični formi in se je prebil na četrto mesto. Gotovo bo želel na zmagovalni oder (za Rogličem je le 47 sekund), zaostanek 3:03 za Carapazom pa bi ga lahko tudi vodil k misli, da vse stavi na kocko, se požvižga na moštveno hierarhijo in ‒ morda v navezi z Nibalijem ‒ uprizori veličasten napad. To naj bi se ne zgodilo. "Mikel mi je zagotovil, da mi bo v soboto na voljo. Imam zaupanje, da mi bo ekipa stala ob strani." Česa se Ekvadorec najbolj boji: padca, mehanskih težav, napada rivalov, hinavščine Lande? "Kakšne nezgode, o drugem ne razmišljam, nočem, da to pride v mojo glavo."

Kolesarje danes čaka pet kategoriziranih klancev s 5.200 višinskimi metri. Klancev bo skupaj za 76 km, najtežji bo prelaz Manghen. Ker na torkovi etapi ni bilo Gavie, je današnja etapa kraljevska. Kdor bo prvi na vrhu Manghena, bo dobil tudi nagrado Cima Coppi. Ciljni vzpon na Croce d'Aune (Monte Aveno) je prvič na sporedu Dirke po Italiji. Foto: Giro

Grega Bole, pomočnik Vincenza Nibalija, je bil včeraj vesel lepega vremena, saj pravi, da je vreme na letošnji Dirki po Italiji katastrofalno (11 dni je bilo deževnih). Najtežje je bilo v torek (etapa na Mortirolo), ko je popolnoma izpraznil glikogenske rezerve in, kot nam je povedal, po etapi pojedel tri ali štiri normalne porcije hrane (obilen obrok je vključeval riž, testenine, njoke, meso in palačinke). Njegova družina je bila z njim na štartu v Bologni, ta konec tedna pa ga spet spodbuja. Po Giru bo še malo ostal v Italiji, z družino načrtujejo izlet v Gardaland. Foto: MMC RTV SLO

Roglič bi lahko poskušal na spustu

Primož Roglič, ki je včeraj številnim navijačem z napadalnim dirkanjem polepšal dan, je pred kraljevsko etapo na skupno 3. mestu (2:16 za Carapazom) v odličnem položaju za zmagovalni oder, za osvojitev rožnate majice pa bi moral uprizoriti nekaj izjemnega, kar bo zaradi bolečin, ki jih še vedno čuti po nedeljskem padcu, toliko težje. Ob tem bo verjetno hitro spet ostal brez moštvenih pomočnikov. Carapaz je letos na klancih tako prepričljiv, da ga bo ob vožnji navkreber težko zlomil. Zasavec bi moral v cilj priti z vsaj minuto in pol prednosti pred Carapazom za realne možnosti, da bi v nedeljo na kronometru dirko obrnil sebi v prid. Poskusiti bi veljajo na spustih. Od vrha Passa Rolla do doline bo na primer kar 1.500 višinskih metrov, nato pa še 22 km do cilja.

Nov ugriz Morskega psa?

Vincenzo Nibali, ki je vse priprave podredil temu, da bo blestel predvsem zadnji teden Gira, medtem snuje svojo taktiko in upa, da mu bo uspelo nekaj podobnega, kot je lani Chrisu Froomu, ko je na Finestre zlomil tekmece. Današnja etapa bo kar podobna tisti in Nibali bo stavil vse (2. ali 3. mesto zanj nima posebne teže), da postane najstarejši zmagovalec Gira in osvoji že svoj peti "Grand Tour". Precej svež je tudi spomin na Giro 2016, ko je bil Nibali že odpisan, nato pa v dveh dneh nadomestil kar 4 minute in 43 sekund zaostanka in si prav v predzadnji etapi zagotovil skupno zmago. Ali bo "Lo Squallo" (Morski pes) ugriznil še enkrat ali pa se bodo uresničile tiste besede Rogliču, da ob njegovi nenapadalnosti nobeden od njiju ne bo dobil Gira, bomo izvedeli okrog 17. ure.