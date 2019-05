Kapetan Alen Hodžić je letos dvignil kar štiri lovorike. Foto: www.alesfevzer.com

Primorska je s 3:0 dobila finalno serijo proti Petrolu Olimpiji, ki jo je na zadnji tekmi premagala z 68:63 in prekinila njeno dvoletno vladavino. S tem je postala peti klub z naslovom slovenskega prvaka, prvič pa najboljši košarkarski kolektiv v deželi evropskih prvakov biva na Obali. Za Primorci je sanjska sezona, ki so jo sklenili s pokrom lovorik in neverjetno prevlado na domačem parketu. Nazadnje so klonili na začetku marca, v državnem prvenstvu pa celo februarja, ko se je igral še prvi del. Ligo za prvaka so končali brez praske, suvereni so bili tudi v končnici, kjer so brez težav odpravili Zlatorog in Krko. Skupaj so v nizu slavili že 22., zmaga za prvi naslov državnega prvaka pa je bila že 60. v tej sezoni. In to na le 67 tekmah!

Nepozabna sezona je za vrsto Jurice Golemca. Verjetno tudi neponovljiva v zmožnostih, kakršne imajo trenutno slovenski klubi. Hitro po začetku sezone so Koprčani pokazali, da so najboljši v Sloveniji, a vlogo je treba potrditi in upravičiti na parketu. To je najtežje. Najprej so osvojili superpokal, po suverenih predstavah v rednem delu Lige ABA 2 in Lige Nova KBM je sledila ubranitev pokalne lovorike, nato še zmaga v drugem rangu regionalnega tekmovanja, za konec pa krona sezoni z državno trofejo. Čeprav jim je Olimpija v finalu nudila dostojen odpor, jih tudi od vseh klubov v sezoni najbolj namučila, pa so serijo dobili s 3:0, kar se je v finalih DP-ja zgodilo desetič. Do zdaj je vedno to uspelo le Olimpiji, nazadnje pred desetimi leti proti Heliosu. "Serija je bila res zelo težka. Zdi se mi, da nismo bili razpoloženi in smo igrali slabo, ampak ta ekipa ima pravi karakter. To je znova dokazala. Za nami je neverjetna sezona in sploh ne vem, kaj naj rečem. Kdaj se je zgodilo, da bi nekdo osvojil slovensko prvenstvo brez poraza?" je bil presrečen Golemac.

Med sezono brez velikih padcev

V vsaki sezoni so v tako rekoč vseh moštvenih športih za vse ekipe značilna nihanja v formi, toda pri Primorski se je letos zdelo, da je bila ves čas na vrhunski ravni in izjemno suverena tako v igri kot v rezultatih. "Zdaj sem res neverjetno utrujen. Zadnja dva tedna smo bili s celotnim štabom in vsemi igralci ves čas tu v dvorani – analiza, priprava, pogovori … Ta ekipa je izjemna skupina fantov. Lahko govoriš in delaš, kar hočeš, a če igralci tega ne sprejmejo in nimajo zmagovalne mentalitete, ne gre. Zasluge za vse to gredo njim, nikomur drugemu. Kapa dol in vsa čast," je dodal Golemac, ki je pričakoval, da bo Olimpija pod vodstvom njegovega nekdanjega soigralca in trenerja Jureta Zdovca trd oreh. To se je v finalu tudi potrdilo, poudarjajo novi državni prvaki: "Vedeli smo, da bo težko, in smo padli, tako psihično kot fizično. Govorili ste mediji o pritisku, jaz pa sem dejal, da ga ni, a očitno je bil in je prišel do nas. Težko je, ko moraš biti boljši od Olimpije in jo premagati. Olimpija je vendarle Olimpija. Igrali so sproščeno, grizli in se tepli do zadnjega ter dali vse od sebe, saj niso imeli česa izgubiti. Mi pa veliko. Videli ste igralce, ki so vso sezono igrali odlično, pa v tej seriji niso bili tako razpoloženi. K sreči imamo to globino."

Glavna moč koprske zasedbe je res širok izbor kakovostnih igralcev. Medtem ko je vodstvo Olimpije pred sezono predstavljalo velikopotezne načrte, ki so se hitro razblinili, so bili na Primorskem bolj zadržani. Samozavesti, a previdni pri napovedih. Zavedali so se svoje kakovosti, toda šli so počasi. Vendarle pa so poleti zgradili izjemne temelje, na katerih bodo lahko gradili naprej. Že v prihodnji sezoni, ko jih čaka premierni nastop v Ligi ABA, ki so si ga zagotovili z zmago v drugem razredu jadranske košarke. S kakšnim kakovostnim dopolnilom bo ekipa zagotovo konkurenčna tudi med jadransko elito. "Smo že v mislih pri tem. Ta uspeh je prišel, ker smo malce dlje sestavljali to ekipo. Bomo pripravljeni na nov izziv," ob tem poudarja Golemac, ki je sestavil ekipo načrtno, z repom in glavo. Zdaj le dodaja, da upa, da jih bo čim več iz te zasedbe rumeno-modri dres nosilo tudi prihodnjo sezono.

Košarkarji Sixta Primorske s 3:0 do naslova prvaka

Moštvo je odlično pokrito na vseh položajih. Podaljšana Golemčeva roka je na parketu Šiško, ki je pred sezono prišel iz Ilirije. 21-letni Ljubljančan, sicer otrok Olimpije, je letos naredil velik korak naprej in pošteno potrkal tudi na reprezentančna vrata. Čeprav je v finalu igral nekoliko slabše, pa ima za sabo z naskokom najboljši podajalec tako državnega prvenstva kot Lige ABA zelo uspešno sezono. Na tretji tekmi je prav on v zadnji četrtini zadel dve ključni trojki zapored, po katerih je bila prednost tigrov za tekmece neulovljiva. "Po tem naslovu so občutki res fenomenalni. Sezono smo končali na sanjski način s štirimi lovorikami in res smo lahko maksimalno zadovoljni. Ta zadnja tekma je bila po mojem mnenju najtežja v vsej sezoni, tako fizično kot psihično. Na koncu smo se komaj izvlekli, ampak nam je k sreči uspelo. Mislim, da se je zdaj v Kopru tudi prebudilo košarkarsko vzdušje," je povedal prvi 'play' tigrov.

"Zdaj nas zanima le slavje"

Izvrstna je tudi zasedba pod obročema, kjer Marko Jagodić Kuridža in Marjan Čakarun, ki sta si v tej sezoni razdelila nazive MVP-jev tekmovanj, skupaj s krilom Lanceom Harrisom, potrjujeta, da so v Bonifiki izbirali prave tujce, ki predstavljajo dodano vrednost. Visoki košarkarji Primorske so dobri v skoku, med sabo različni po načinu igre, vsi pa so se v sistemu Golemca odlično znašli. Tako v pokalu kot v finalu državnega prvenstva je bil za najkoristnejšega posameznika izbran Čakarun: "Zavedali smo se, da bo v finalu zelo težko. K sreči smo ostali osredotočeni, saj imamo v garderobi dovolj izkušenih igralcev, da je bilo tako do konca, tudi na zadnji tekmi. To nas je privedlo do zmage."

Dalmatinec je bil MVP finala slovenskega državnega prvenstva že pred tremi leti, ko je lovoriko dvignil s Heliosom: "Verjetno mi Slovenija ustreza, ker je blizu doma (smeh, op. a.). Ne vem, kako so ljudje, ki so gledali finale, to videli, ampak nam, čeprav je bil izid v zmagah 3:0, res ni bilo lahko. Olimpija je bila močno oslabljena – manjkala sta morda celo dva ključna igralca –, a je igrala zelo dobro in nas res namučila. Vse tri tekme smo morali dati vse od sebe, da smo zmagali. Ne morem verjeti, da smo osvojili štiri lovorike. Mogoče nam bo šele pozneje jasno, kaj nam je uspelo. Zdaj nas zanima le slavje."