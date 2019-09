Benjamin Verbič je v 90. minuti poskrbel za eksplozijo navdušenja v Stožicah. Foto: Reuters

Znamenita gola za Bežigradom sta pred slabima dvema desetletjema odločilno pripomogla k prvi uvrstitvi Slovenije na svetovno prvenstvo. "Velemojster ostaja velemojster," je komentiral Ivo Milovanovič, ko je Zlatko Zahovič proti nekdanjim rojakom v 94. minuti s prostega strela izenačil na 1:1. Pol leta pozneje je Mile Ačimović Ruse v 90. minuti na kolena spravil z 11-metrovke (2:1).

Še nekaj legendarnih zmag so slovenski nogometaši dosegli z zadetki v zadnjih desetih minutah. Ačimović je bil junak s sredine igrišča proti Ukrajini (2:1), Sebastjan Cimerotič s svojim "prvovencem" (tako se je sam izrazil) v Baslu (0:1), Boštjan Cesar proti Italiji v Celju (1:0), Milivoje Novaković in Zlatan Ljubijankić sta po dolgi predigri poskrbela za dvojni vrhunec proti Severni Irski v Mariboru (2:0).

Vrhunci tekme Slovenija - Izrael

Pred natanko letom dni polom na Cipru

V zadnjih letih so končnice tekem precej večkrat kot za veselje poskrbele za glavobol slovenskih navijačev. Pred štirimi leti so se Slovenci ob vrnitvi na St. Jakob Park že videli na Euru 2016, ko so Švicarji pripravili preobrat in v 94. minuti slavili s 3:2. Nekaj mesecev prej je za zmago Angležev z enakim izidom v Stožicah v 86. minuti udaril Wayne Rooney.

V kvalifikacijah za SP 2018 je v Glasgowu v 88. minuti zadel Chris Martin, v Trnavi v 81. minuti Adam Nemec, na Wembleyju pa v 94. minuti Harry Kane, vselej se je končalo s porazom z 1:0.

Eno najnižjih točk v zgodovini je slovenski reprezentančni nogomet dosegel 9. septembra lani na Cipru. V 88. minuti je bil napačno razveljavljen zadetek Andraža Šporarja, minuto pozneje je žogo v lastno mrežo nesrečno spravil Petar Stojanović za neslavno ničlo v Nikoziji (2:1).

Tudi glava ni delala tako kot v petek

Natančno leto pozneje se je Slovenija prebudila v veliko lepše jutro. "Mogoče nam je v preteklosti manjkala kakšna tekma, da bi nas dvignila," je po zmagi nad Izraelom s 3:2 dejal Josip Iličić.

Verbič je v treh stavkih povzel bistvo dogajanja v Stožicah: "Ta tekma mogoče ni bila tako taktično dovršena, kot je bila proti Poljski. Noge so bile malce utrujene, tudi glava ni delala tako kot v petek. Bilo je več napak, a ko zmagaš na takšni tekmi, je veliko slajše, kot če bi zmagal s 3:0."

25-letnik iz Vojnika je 25-ič igral za izbrano vrsto. Ob koncu prvega polčasa je po Malti 2016, Litvi 2017 in Norveški 2018 dosegel četrti zadetek za reprezentanco, ko je kronal sijajno akcijo Aljaža Strune, Šporarja in Iličića ter spodkopal žogo čez gostujočega vratarja.

Sijajna akcija Strune, Šporarja, Iličića in Verbiča za 1:0

Pri 2:2 je vedel, da ne morejo izgubiti

Uvod v drugi del je bil slabši in Slovenci so se v 62. minuti znašli v zaostanku z 1:2. "Ob odmoru smo se dogovorili, da gremo v drugi polčas malce konkretneje. Žal nam ni uspelo. Izraelci so takoj pritisnili, poznalo se je tudi, da so imeli en dan več počitka. Kurtić je pri njihovem drugem zadetku resda slabo podal, a to se lahko zgodi vsakemu igralcu. Zahavi je izvrstno zadel, ne bi rekel, da je bila to napaka Kurtića," je vzel v bran soigralca.

Na srečo je že po treh minutah sledilo hitro izenačenje Romana Bezjaka. "Ko smo dosegli zadetek za 2:2, sem vedel, da ne moremo izgubiti. Prepričan sem bil, da bomo, če bomo izkoristili kakšno priložnost, osvojili tri točke. Hvala Bogu se nam je nasmehnila tudi sreča. Kot kaže, jo imamo v teh kvalifikacijah malce več kot v Ligi narodov."

Selektor Matjaž Kek je moral ob polčasu v slačilnici pustiti poškodovanega Bojana Jokića, kmalu zatem se je poškodoval še Struna, zato je že v 54. minuti opravil drugo menjavo. Načeta Rene Krhin in tudi Verbič sta morala stisniti zobe.

"To je bila ena izmed težjih tekem v moji karieri. Zelo težko je bilo, še posebej, ko je Izrael držal žogo in smo morali šprintati nazaj ter veliko delati v obrambi. Toda tudi oni so bili utrujeni in vedeli smo, da bomo imeli še priložnosti iz polprotinapadov, saj so puščali dovolj prostora za zadnjo vrsto. Igrali smo res do konca, do 90. minute in to nas je nagradilo. Mislim, da smo si zaslužili, da končamo ta ciklus s šestimi točkami. Že prej bi lahko dosegli tretji zadetek. Ne vem, kako je vratar ubranil tisto priložnost Šporarja. Utrujeni smo, a smo zdržali. Pokazali smo, da smo prava ekipa."

Zadetek Verbiča za zmago v 90. minuti

Vzdušje boljše, čeprav je bilo manj ljudi

Za zmagoviti zadetek je Verbiču podal prav Kurtić. "Res izvrstno mi je poslal predložek na glavo. Videl sem, da sem sam. Streljal sem v nasprotno stran, kot je tekel vratar. Lep občutek je, ko zadeneš za zmago Slovenije. Jasmin je na koncu vrhunsko odigral, vidi se, da ima glavo na pravem mestu. Boril se je do konca, tudi v zadnjih trenutkih v obrambi. Pokazal je željo in borbenost, tako kot vsi."

Verbič je posebej pohvalil navijače: "Vzdušje je bilo še boljše kot v petek, čeprav je bilo manj ljudi. Ko smo bili v zaostanku z 1:2, so nas gledalci še vedno spodbujali, to je najpomembneje. Kot da bi verjeli, da bomo na koncu zmagali. Tudi to je botrovalo k uspehu. Ljudje so prepoznali srce in karakter ekipe, to je tisto, kar jih privablja na stadion. Upam, da bo tako tudi naprej."

Kvalifikacije bodo do konca še zelo zanimive, v skupini G se za uvrstitev na evropsko prvenstvo še vedno bori pet ekip. "Nič še nismo naredili, odigrati moramo še štiri srečanja. Gremo od tekme do tekme. Kot poudarja selektor, ne sme biti nobenih kalkulacij. Morali bomo dokazati, da znamo dobro igrati tudi v gosteh. Najprej v Skopju, kjer bodo Makedonci dober preizkus za nas (10. oktobra, op. a.)."

Sledila bosta domača obračuna proti Avstriji (13. oktobra) in Latviji (16. novembra), zadnja tekma pa Slovence čaka na Poljskem (19. novembra).

Analiza 1. polčasa tekme Slovenija – Izrael