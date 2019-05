Domovina nogometa slavi in se treplja po ramenih - končno so angleški klubi povsem zasenčili konkurenco iz celine in postavili zgodovinski mejnik, ki ni uspel niti Špancem v zadnji petletki, ko ni bilo dvoma, da najboljši evropski klubi domujejo v La Ligi.

Arsenal v Evropski ligi išče tudi pot do preboja v dobičkonosno Ligo prvakov. V primeru zmage "topničarjev", bo drugo leto v LP-ju igralo kar 5 angleških klubov, v primeru zmage Chelseaja pa štirje. Foto: Reuters

V preteklih petih sezonah Uefinih tekmovanj so vladali klubi iz Španije. Med 2013/14 in 2017/18 so ekipe iz La Lige osvojile kar 15 od 16 možnih lovorik za naslove v Ligi prvakov, Evropski ligi in evropskem superpokalu. Za dobro mero sta Barcelona in Real Madrid še osvojila vse štiri razpoložljive naslove svetovnega klubskega prvaka. Edini, ki se je v tem času uspel prebiti do evropske lovorike je bil v sezoni 2016/17 Manchester United pod taktirko Joseja Mourinha v Evropski ligi in to na račun zdaj tako tragičnega Ajaxa.

Največ denarja iz TV-pravic, polni stadioni in vsaj 6 izredno konkurenčnih klubov, ki jih ob tem vodijo še najboljši tuji strokovnjaki, najpomembnejši pa so seveda številni asi iz vsega sveta. Foto: Reuters

Angleški finalu v Madridu, Bakuju in Carigradu

Neverjetna preobrata v Ligi prvakov, ki sta Liverpoolu in Tottenhamu prinesla veliki finale v soboto, 1. junija, v Madridu, sta dobila nadaljevanje v četrtek, ko sta sta Chelsea in Arsenal poskrbela za mestni derbi v finalu Evropske lige, ki bo v sredo, 29. maja, v Bakuju. Vse to tudi zagotavlja vseangleški par v evropskem superpokalu, ki ga bo v sredo, 14. avgusta, gostil Carigrad.

V 63 letih samo dva angleška finalna para

Pred letošnjo pomladjo sta bila v zgodovini evropskih nogometnih tekmovanj samo dva vseangleška finalna para: v sezoni 1971/72 sta se za naslov v Pokalu Uefe pomerila Tottenham in Wolverhampton, s skupnih 3:2 na dveh tekmah so slavili Spursi. Drugi angleški finale je bil že v moderni nogometni dobi: Liga prvakov v sezoni 2007/08 se je v Moskvi sklenila z obračunom Manchester United - Chelsea, evropski prvaki pa so postali rdeči vragi.

Nogomet - evropska liga: vrhunci povratnih polfinalnih tekem

Uživali smo ob ogledu tekme Liverpoola in Barcelone. Tudi oni so junaki in seveda, izjemno bo v finalu med dvema angleškima ekipama, v katerem bomo nadvse uživali. . Mauricio Pochettino, trener Tottenhama

Četverica tujih trenerskih asov

"V Angliji je raven igre izjemno visoka in Premier liga je najboljše prvenstvo v Evropi in s tem tudi na svetu" je po preboju v finale zgodovinski uspeh angleških klubov povzel trener Chelseaja Maurizio Sarri. Sicer precej kritizirani Italijan tudi ponazarja trend v elitnem angleškem prvenstvu. Na klopi omenjenih finalistov namreč sedijo Nemec Jürgen Klopp, Argentinec Mauricio Pochettino, Španec Unai Emery in omenjeni Italijan Sarri. Zanimivo, da niti en izmed trenerjev s svojim angleškim klubom še ni osvojil lovorike.

"A za angleška moštva ni lahko priiti v zadnji mesec sezone v najboljšem stanju, zlasti fizično, sam igramo več tekem kot v drugih deželah. Za nami je tekma št. 61. v sezoni, v Italiji na primer igraš 51 ali 52 tekem, ravno teh 10 tekem pa je ogromna razlika," je še pojasnil Sarri.

Najboljši angleški klub le v finalu Premier lige

Ob vsem tem je tudi Sarri kot komentatorji še poudarili, da na koncu med četverico finalistov ni vodilnega angleškega kluba Manchester Cityja, ki je tik pred obrambo naslova angleškega prvaka, vodi pa ga najbolj čislani nogometni trener zadnjih let Pep Guardiola. Ob vsej evforiji nad kvartetom finalistov, sicer Premier ligo v nedeljo čaka še veliki finale. Vodilni Man City gostuje pri zdaj že varnem Brightonu, ki mora poskrbeti vsaj za remi, da bi sočasna zmaga Liverpoola nad Wolverhamtonom prinesla rdečim prvi naslov v eri Premier lige.

Vsega 9 Angležev v začetnih postavah

Na Otoku številni Angleži tudi v luči brexita slavijo nogometno superiornost, a po drugi strani je več kot jasno, da gre za uspeh klubov, kjer ne gre brez prevladujočega tujega deleža. Od lastnikov, do trenerjev in samih igralcev. Nenazadnje vse to razkriva podatek, da je od 44 igralcev, ki so začeli povratne tekme angleških klubov, med njimi bilo vsega 9 Angležev.

Poplava TV-milijard iz Premier lige Temelj angleškega uspeha je seveda dinamično in močno državno prvenstvo, ki ga znajo izvrstno tržiti. Televizijske pravice za naslednje tri sezone 2019 - 2022 so uspeli prodati za neverjetnih 5,2 milijardi evrov, pri čemer bosta na voljo za prodajo še dva od sedmih oblikovanih paketov. Za eno posamezno tekmo Premier lige se tako iztrži slabih 11 milijonov evrov samo iz naslova televizijskih pravic.

Čech za slovo od kariere proti Chelseaju

Vseangleški obračuni bodo postregli s kopico zgodb, v mestnem obračunu Arsenala in Chelseaja pa posebno mesto pripada Petru Čechu. Dolgoletni vratar modrih zadnja leta brani za topničarje, ravno tekma med njegovima kluboma za evropsko lovoriko, pa bo zadnja v bogati karieri Čeha. "Popoln konec kariere, brez dvoma," se je nasmejal Čech, potem ko je Chelsea po dramatičnem izvajanju 11-m slabo uro za Arsenalom potrdil vozovnice v Bakuju.

Skopa Uefa z vstopnicami za navijače

Ravno slednje že jezi zveste navijače londonskih velikanov. Ob dejstvu, da se igra v prestolnici Azerbajdžana, ki je kar 4.000 km oddaljena od Londona, je Uefa namreč že sporočila, da je navijačem obeh finalistov namenjenih zgolj po šest tisoč vstopnic, četudi Olimpijski stadion v v Bakuju uradno sprejme 68.700 gledalcev. Skromen delež vstopnic je dobra tolažba za podpornike Liverpoola in Tottenhama, ki jim je Uefa za prestižni dvoboj na Wanda Metropolitanu namenila po 16.613 vstopnic. A zato so piskrček pristavili drugi deležniki, zlasti letalske družbe in hoteli. Neposredni leti iz Anglije v Madrid se prodajajo že po 1.500 evrov, medtem ko so hoteli v španski prestolnici že 97-odstotno zasedeni.