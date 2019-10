Fotografija Oblakove parade Benzemaju na sobotnem derbiju Atletico - Real, ki je v nedeljo krasila naslovnici Marce "Que Mano!". Foto: EPA

Da, vrata Atletica Madrida in še pomembneje Slovenije so v dobrih rokah. Po sobotni predstavi na El Derbi Madrileno se je še okrepil glas tistih, ki zatrjujejo, da je Škofjeločan najboljši čuvaj nogometne mreže na svetu. Zadnji dokaz: suverena obramba v 74. minuti, ko je imel najboljši mož Reala na glavi priložnost za zmago, o paradi pa je Oblak po tekmi preprosto dejal: "Še ena obramba več."

Po najslabšem nizu v 8 letih zaklenil vrata

Na treh od zadnjih štirih tekem Madridčanov je bil Jan Oblak ključni mož. Proti Juventusu je ob zaostanku z 0:2 preprečil gol Higuaina in Atletico je na koncu izenačil na 2:2, proti Celti je bil ob 0:0 najboljši Atlet, vmes pri Mallorci ni imel resnega dela, zato pa je preprečil poraz na mestnem derbiju proti madridskemu Realu (0:0). Na treh tekmah La Lige je ostal nepremagan, skupno petkrat na osmih klubskih tekmah. Pozabljen je neobičajen niz, ko je na treh tekmah zapored prejel po dva gola (Izrael, Real Sociedad in Juventus), kar se mu je nazadnje zgodilo, ko je še branil Leirio v sezoni 2011/12.

Večer vratarjev po Courtoisu, a v resnici 3:0 za Oblaka

Po derbiju je vratar Reala Thibaut Courtois pompozno dejal: "Bil je večer vratarjev. Jaz in Jan sva opravila svoje delo." Pogled na tekmo, s katerim se je strinjal tudi PR La Lige (glej tvit), a statistika in oči so neizprosne: Belgijec za nedotaknjeno mrežo sploh ni potreboval obrambe, medtem ko je Slovenec zbral 3 obrambe, ob strelu Benzemaja se je izkazal tudi s panterskim skokom ob strelu Kroosa z razdalje.

Zadnje predstave so spodbudile športni dnevnik As, da se je vprašal, zakaj se nagrade, temelječe na glasovanjih, ogibajo izbora Oblaka za najvratarja sveta. Keylor Navas in Alisson Becker sta bil najboljša vratarja Lige prvakov v preteklih dveh sezonah, po Fifinem izboru The Best sta bila Courtois (2018) in Alisson (2019) najboljša čuvaja mreže na Zemlji.

Prvič klubske lovorike, nato pridejo nagrade

"Glede teh nagrad ni pomembno, kdo je najboljši, edino, kar šteje, so lovorike, ki si jih osvojil z moštvom. Finalisti The Besta (Alisson, Ederson in Ter Stegen) so veliko zmagovali in osvajali, medtem ko sam na žalost nisem. Upam, da bo ta sezona spremenila stvari in bomo z Atleticom tudi osvajali naslove in tako prideš v finalne izbore," je sem Oblak jasno obrazložil logiko za izbori najboljših vratarjev. V tolažbo so 26-letnemu škofjeloškemu zidu statistične nagrade: štiri zaporedne zamore za vratarja, ki prejema najmanj zadetkov v španskem prvenstvu in ne nazadnje najvišja vratarska ocena/vrednost v računalniški igrici Fifa 2020, kjer je z ratingom 91 najboljši na svetu.

Bo vsaj med finalisti za prvega jašina?

Mogoče vse spremeni prihajajoči izbor francoske nogometne revije France Football, ki je po ločitvi od Fife ob glasovanju za Zlato žogo (Ballon d'Or) uvedla posebno priznanje še za najbolj osamljene nogometaše na zelenici. Najboljšemu vratarju leta po FF se bo podeljevala lovorika Leva Jašina, legendarnega sovjetskega čuvaja mreže, ki je postal nogometni superzvezdnik in spremenil pogled na vratarje. Ne nazadnje je leta 1963 kot prvi in še vedno edini vratar prejel zlato žogo za najboljšega nogometaša sveta. 21. oktobra bodo v Parizu objavili finaliste.

Odločni Oblak na Wandi Metropolitano ni dopustil možnosti, da bi se do žoge dokopal gostujoči kapetan Sergio Ramos. Letos je vrh La Lige izjemno zgoščen, saj vodilno šesterico po 7. krogih ločita samo dve točki, kar se po uvedbi sistema 3 točk za zmago v Španiji še ni zgodilo. Foto: AP

Verbič zadel dvakrat zapored

A še pred novimi izbori najboljših, prihajata za navijače Slovenije dve novi ključni reprezentančni tekmi pri Severni Makedoniji in doma z Avstrijo. Strelci in dosedanji ključni možje Matjaža Keka so bili v zadnjem tednu malce bolj zadržani kot takoj po vrnitvi v klube po uspešnem septembru.

Strelsko prebujenje pri reprezentanci z dvema goloma proti Izraelu je bila dobra napoved za Dinamo Kijev. V preteklem tednu je velikan iz ukrajinske prestolnice dočakal tudi prva ligaška gola ‒ Benjamin Verbič je najprej v sredo v sodnikovem podaljšku odločil gostovanje pri Mariupolu, nato konec tedna še dosegel prvi zadetek proti Dnipru. Po slabem štartu domačega prvenstva se je Dinamo povzpel na 3. mesto, pri čemer je imel ključno vlogo zdaj popolnoma zdravi 25-letni Vojničan.

Po poškodbi Bijol do prvenca sezone

Septembrski reprezentančni zbor je zaradi poškodbe moral zapustiti Jaka Bijol, ki je tako izgubil zagon v boju za igralne minute pri CSKA-ju. Zdaj je zdrav in znova se mu pri rdeči armadi ponuja priložnost v vlogi napadalno usmerjenega napadalca. V nedeljo je CSKA gostoval pri Uralu, pri čemer je končni izid 3:0 postavil ravno 20-letni Vuzeničan. Samo štiri minute po vstopu v igro je po podaji iz prekinitve dobil prvi skok, z drugim visokim skokom pa matiral domačega vratarja. Prvi gol Bijola v sezoni, potem ko se je lani štirikrat vpisal med strelce.

Za izven: Bohar dvakrat, Živec četrtič zapored

Na Poljskem se je strgalo slovenski navezi pri Zaglebii Lubin, ki je v ponedeljek po zaslugi Damjana Boharja in Aleksandra Saša Živca s 3:1 premagala Lodž ter se po slabem štartu sezone prebila v zlato sredino Esktraklase. Bohar je prvič, odkar je na Poljskem, na eni tekmi dosegel dva gola, med zadetkoma občasnega reprezentanta je gol na četrti tekmi zapored dosegel še Živec. Prekmurec je zdaj pri štirih golih sezone, Primorec pa pri petih. Slovenca sta s tem najbolj zaslužna, da Lubin premore najučinkovitejši napad poljskega prvenstva, res pa imajo oranžni tudi precej nestabilno obrambo.

* - Zaradi poškodbe zapustila septembrski reprezentančni zbor.