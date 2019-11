Svetovno prvenstvo do 17 let bi moralo biti v Peruju, a so ga zaradi pomankljive organizacije prestavili v Brazilijo. Foto: Reuters

Tako Brazilija kot Francija sta na poti do polfinala zmagali vse tekme. Brazilci so v skupinskem delu po vrsti odpravili Kanado (4:1), Novo Zelandijo (3:0) in Angolo (2:0). V osmini finala so bili boljši od Čila (3:2), v četrtfinalu pa od Italije (2:0).

Enako prepričljivi so bili Francozi. V skupini so premagali Čile (2:0), Južno Korejo (3:1) in Haiti (2:0), v osmini finala pa še Avstralijo (4:0). Najbolj so zablesteli v četrtfinalu, ko so s 6:1 pometli Špance.

Še pred tem dvobojem se bosta za prvo finalno vozovnico pomerili Mehika in Nizozemska.

Polfinale, četrtek ob 20.30:

MEHIKA – NIZOZEMSKA



Ob 23.50 (prenos na MMC TV):

FRANCIJA – BRAZILIJA



Finale bo v nedeljo ob 22.50 s prenosom na TV SLO 2 in MMC TV.