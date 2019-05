NŠ Mura oz. tretja prvoligaška verzija nogometnega kluba iz Murske Sobote je po sedmih letih obstoja pred prebojem v Evropo in to že v prvi svoji prvoligaški sezoni. A vse to lahko pokvari Celje z zmago, s čimer bi se grofje po 4 letih vrnili v evropska tekmovanja. Foto: www.alesfevzer.com

Zadnjega slovenskega potnika za Evropsko ligo bo dala tekma v Murski Soboti ob 17.55. Celjani za preboj v Evropo potrebujejo zmago, vsak drugačen razplet prinese četrto mesto Sobočanom. Mura ima tri točke prednosti pred Celjem, ki pa bi z zmago ujel Prekmurce in jih

Celjani morajo zmagati, pri čemer so še v slabši formi od Sobočanov. Štajerci so v zadnjih 3 krogih osvojili le točko v gosteh, doma pa doživeli dva poraza. Na drugi strani so Prekmurci po seriji 3 zmag nazadnje sicer izgubili pri Olimpiji. Foto: www.alesfevzer.com

tudi prehitel zaradi boljšega medsebojnega izkupička. Prvi dve soočenji sezone so grofje jeseni dobili z 1:0, tako doma kot v gosteh, spomladi pa so črno-beli slavili na Štajerskem z 0:2.

Prvak pri tretjemu

Že nekaj časa je jasno, da je naslov nogometnega prvaka Slovenije vnovič osvojil Maribor, ki v zadnjem obračunu ob 15.45 gostuje v Domžalah, kjer se veselijo končnega 3. mesta. Drugo mesto je v lasti Olimpije, ki gostuje pri Aluminiju, kar si boste lahko ogledali v nesporednem prenosu na TV Slovenija 2/MMC-ju.

Ob 17.55 se začenjajo tudi preostale tekme 36. kroga. Rudar in Triglav sta na varnem in igrata za čimlepše slovo. Derbi dna Prve lige nima pravega naboja, saj je Krško že izpadlo, Gorica pa je z mislimi že pri kvalifikacijah za obstanek v prvoligaški konkurenci.

Gorica, Celje in Maribor so stalni člani I. SNL vse od osamosvojitve Slovenije leta 1991. Bodo Primorci, ki se ponašajo s 4 naslovi državnega prvaka, ostali člani deseterice bo odločal kvalifikacijski dvoboj z bržkone Tabor Sežano. Foto: www.alesfevzer.com

Derbi dna lige, ki ne odloča

Tekmi kvalifikacij za popolnitev Prve lige TS med Gorico in drugouvrščeno ekipo druge lige (to bo skoraj gotovo Sežana) bosta že v sredo, 29. maja, in nedeljo, 2. junija. Prva tekma bo na stadionu drugoligaša, povratna pa v Novi Gorici. Vrtnice so sicer ob Celju in Maribor klub, ki še nikoli ni zapustil prve slovenske nogometne lige.

Bravo pred drugoligaškim naslovom

Druga liga se bo razpletla v nedeljo. Sežanski Tabor v 2. SNL pred zadnjim krogom zaseda 2. mesto, ima pa tri točke zaostanka za Bravom. Sežance v nedeljo ob 17.00 doma čaka boj s Krko, Ljubljančane pa doma z Ankaranom, ki se poslavlja od druge lige, tako da ne bi smelo biti senzacije. Za zdaj še ni odločen drugi potnik v nižjo ligo, najslabše kaže Brežicam, ki morajo doma premagati Beltince in pri tem upajo, da bo Ilirija izgubila pri Nafti.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE

36. krog

Danes ob 15.45:

DOMŽALE - MARIBOR

Ob 17.55:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

KRŠKO - GORICA

RUDAR - TRIGLAV

MURA - CELJE