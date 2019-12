Marco Silva je bil zelo razočaran v sredo zvečer na Anfieldu. Verjetno mu je bilo že jasno, da v soboto proti Chelseaju ne bo sedel na klopi. Foto: Reuters

42-letni Portugalec je na klop Evertona sedel maja 2018, na 60 tekmah je zbral 24 zmag in prav toliko porazov. Nasledil ga bo nekdanji napadalec Duncan Ferguson, ki bo debitiral že v soboto proti Chelseaju na Goodison Parku. Najprej bo deloval v vlogi začasnega trenerja.

Everton bo tako imel že četrtega trenerja, potem ko je maja 2016 odpustil Roberta Martineza. eden izmed resnih kandidatov je bil tudi David Moyes, ki je vodil klub med letoma 2002 in 2013. Navijači so izrazili veliko nezadovoljstvo nad idejo, da bi se vrnil zelo nepriljubljeni trener, ki je pogorel na klopi Manchester Uniteda, Real Sociedada, Sunderlanda in West Hama. Večinsikemu lastniku Farhadu Moshiriju so poslali sporočilo naj ne vzame 56-letnega Škota.