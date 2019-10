Skupna nizozemska in belgijska elitna liga bo štela 18 klubov. Foto: Pixabay

Ideja o morebitni združitvi nogometnih lig na Nizozemskem in v Belgiji je vzklila že pred časom, a kot kaže, so po besedah predsednika Club Bruggea zdaj končno izpolnjeni vsi pogoji za njen začetek.

S tako imenovano super ligo naj bi želeli Nizozemci in Belgijci zmanjšati zaostanek za petimi najboljšimi evropskimi ligami, in sicer Premier ligo, Ligue 1, Bundesligo, Serie A in La ligo.

18 klubov: 10 nizozemskih, 8 belgijskih

"Skupaj z Nizozemci oblikujemo ligo, ki bo pomagala zmanjšati zaostanek za petimi najboljšimi evropskimi ligami. Belgijski nogomet se prebuja, vstopil je v moderno dobo. Z omenjeno ligo bi lahko dosegli trg 28 milijonov ljudi," je v pogovoru za francoski Le Monde dejal predsednik Club Bruggea Bart Verhaeghe. "Ta teden je predviden še en sestanek. Ligo bi sestavljalo 18 klubov, od katerih bi jih bilo osem iz Belgije," je nadaljeval in dodal: "Vse skupaj se dogaja zelo hitro. Če se to ne bo zgodilo v naslednji sezoni, pa leto pozneje."

Verhaeghe je še pojasnil, da bi ustanovitev združene lige med drugim zmanjšala tudi odhode mlajših nogometašev v večje evropske klube, zaradi višje kakovosti pa bi tudi klubi dobili več denarja od televizijskih pravic.