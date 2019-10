Mladi športniki bodo na pobudo predsednika OKS-a Bogdana Gabrovca brezplačno vozovnico lahko uveljavljali za vožnjo z javnim prevozom na območju celotne Slovenije. Foto: BoBo

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez si je že več let prizadeval za olajšanje prevoza registriranim športnikom na kraj vadbe po zgledu subvencioniranega prevoza dijakov in študentov. Marsikateremu mlademu športniku lahko namreč prevoz na kraj vadbe pomeni finančno in časovno obremenitev in tako obremenjuje nemoten razvoj športnika, so zapisali pri OKS-u.

Ker je vadba registriranih in predvsem kategoriziranih športnikov na več lokacijah, določitev zgolj enega kraja vadbe pa bi lahko predstavljala tudi administrativno oviro, je ministrstvo v sodelovanju z OKS – ZŠZ predvidelo, da bodo registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta lahko uveljavljali brezplačen javni prevoz za območje celotne Slovenije. Tako bo ukrep omogočil tudi prevoz športnikov na tekmovanja ali druga srečanja nacionalnih panožnih zvez.

Z namenom zmanjšanja administrativnih ovir mladih športnikov zakon predvideva povezovanje z evidenco ŠportSI360, ki jo na podlagi zakona o športu vodi OKS. Registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta bodo omenjeni ukrep brezplačne vožnje lahko začeli koristiti s 1. februarjem 2020.