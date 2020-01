Francozi so po zaostanku z 0:2 v nizih in 3:7 v tretjem nizu uprizortili izjemno vrnitev in izločili Slovence. Foto: EPA

Francozi so v polfinalu izločili Slovence po napetih petih nizih, potem ko so se znašli v zaostanku z 0:2. Nemci so s 3:1 ugnali Bolgare.

Francozi so igrali slabše kot v zadnjih treh nizih proti Sloveniji, a kljub temu so imeli nekaj težav le v tretjem nizu, v katerem so ves čas zaostajali. Izenačili so na 23:23, v končnici pa znova zablesteli.



Nemcem ni pomagalo 20 točk Györgyja Grozerja, Francozi so delo porazdelili med več igralci, s 14 točkami, je bil najučinkovitejši Jean Patry, ki je dosegel tudi štiri ase. Dva je prispeval Earwin Ngapeth, ki je z neubranljivim začetnim udarcem tekmo tudi končal.



Poleg Francije bodo evropske reprezentance v Tokiu še Italija, Poljska in Rusija.



Berlin, finale:

FRANCIJA - Nemčija

3:0 (20, 20, 23)

Patry 14, Ngapeth 12, Le Goff 11, Chinenyeze 10, Louati 6; Grozer 20, Böhme, Fromm in Kaliberda po 5, Krick 4, Kampa 2, Brehme 1.



Polfinale:

Slovenija - FRANCIJA

2:3 (13, 22, -14, -21, -9)

NEMČIJA - Bolgarija

3:1 (20, 23, -21, 23)