Po izenačenju na 5:5 so Velenjčani ušli na 9:5 in 11:6. Koprčani so se nekajkrat še približali, a ob menjavi strani je bilo na semaforju + 6. Ko je v uvodu drugega dela prednost narasla na 22:17, je bil zmagovalec znan.

Rokometaši Gorenja so zmagali drugič v državnem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com

Gostje se sicer niso predali in v 45. minuti znižali na 30:27, a jim je za preobrat zmanjkalo sreče in znanja. Takoj nato so namreč gostitelji s tremi zaporednimi goli namreč spet ušli na varno razdaljo.

V domači vrsti je bil z osmimi goli najbolj razpoložen Matic Verdinek, Grega Okleščen in Miha Kavčič sta jih dosegla po šest. Pri Kopru je z osmimi goli izstopal Tilen Sokolič.

Ribnica zmagala v Izoli

Na prvi tekmi dneva je Ribnica zmagala petič zapored. Ribničani so tokrat v gosteh z 28:25 ugnali Izolane. Pri domačih je šest golov dosegel Spasoje Gačević, na nasprotni strani pa prav toliko Žan Žagar.

Preostale tekme bodo v soboto. Celjani bodo gostovali v Mariboru.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 5. krog

BUTAN PLIN IZOLA - RIKO RIBNICA

25:28 (12:15)

Gačević 6; Žagar 6, Pucelj, Vujačić 5.

GORENJE VELENJE - KOPER

37:32 (21:15)

Verdinek 8, Okleščen in M. Kavčič 6; Sokolič 8, Krečič in Makuc 5.

Sobota ob 17.30:

MARIBOR BRANIK - CELJE PL

Ob 19.00:

DOBOVA - TRIMO TREBNJE

KRKA - JERUZALEM ORMOŽ

Ob 20.00:

URBANSCAPE LOKA - SLOVENJ GRADEC