Novak Đoković ostaja zanesljivo v vodstvu na lestivici ATP. Foto: Reuters

Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene je izgubil osem mest in je s 83. nazadoval na 91. mesto. Občuten skok na lestvici je naredil Blaž Rola, ki je s 161. napredoval na 145. mesto, medtem ko je Blaž Kavčič na 244. mestu.

V najboljši deseterici je prišlo le do ene spremembe: Italijan Fabio Fognini je napredoval na deveto, Rus Danil Medvedjev pa je nazadoval na deseto mesto.

Hercogova pridobila mesto, Zidanškova izgubila štiri

Tudi na WTA-lestvici na vrhu ni prišlo do sprememb, na vrhu ostaja Avstralka Ashleigh Barty pred Japonko Naomi Osaka in Čehinjo Karolino Pliškovo. Najboljša Slovenka je Polona Hercog, ki je pridobila eno mesto in je 53. igralka sveta. Tamara Zidanšek je izgubila štiri mesta in je 60. Kaja Juvan je obdržala 111. mesto, Dalila Jakupovič pa je pridobila tri mesta in je na 144. mestu.

LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS 29. JULIJA 1. (1) N. ĐOKOVIĆ SRB 12.415 2. (2) R. NADAL ŠPA 7.945 3. (3) R. FEDERER ŠVI 7.460 4. (4) D. THIEM AVT 4.595 5. (5) A. ZVEREV NEM 4.415 6. (6) S. CICIPAS GRČ 4.045 7. (7) K. NIŠIKORI JAP 4.040 8. (8) K. HAČANOV RUS 2.890 9. (10) F. FOGNINI ITA 2.625 10. (9) D. MEDVEDEV RUS 2.625 11. (18) K. ANDERSON JAR 2.500 12. (12) J.-M. DEL POTRO ARG 2.380 13. (13) R. BAUTISTA AGUT ŠPA 2.215 14. (15) B. ĆORIĆ HRV 2.195 15. (14) J. ISNER ZDA 2.040 ... 91. (83) A. BEDENE SLO 605 145. (161) B. ROLA SLO 370 244. (242) B. KAVČIČ SLO 182