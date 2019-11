Foto: AP

"Bil je duša deskanja na snegu, on je bil tisti, ki nam je dal šport, ki ga ljubimo," so sporočili iz Burtona.

Carpenter, čigar sanje o poklicni smučarski karieri so se sesule s prometno nesrečo, se je konec 70. let pridružil manjši ekipi obrtnikov, ki so začeli prodajati posebej oblikovane smučarske deske in leta 1977 v Vermontu ustanovil svoje podjetje.

Čeprav je bil smučar, je Carpenter razvil posebno ljubezen do "snurferja", posebne vezane plošče, ki je malce spominjala na vodno smučko in s katero si se lahko spuščal po zasneženem hribu navzdol. Carpenter je menil, da lahko zadevo izpopolni z oblikovanjem širše deske iz boljših materialov in dodatkom vezi.

Carpenter je bil tisti, ki je s svojim vizionarstvom prepoznal vse možnosti uporabe deske za "surfanje" na snegu.

Posel sprva nikakor ni cvetel in pri podjetju so v prvem letu prodali samo 300 desk. "Prišel sem neverjetno blizu temu, da bi vse skupaj preprosto opustil," je povedal leta 2002 za revijo Outside. A je vseeno vztrajal, prihodnje leto prodal že 700 desk, od tam pa je šlo samo še navzgor.

"Že v zelo rosni starosti sem videl v deskanju šport," je povedal letos za BBC. "Potem je postal neke vrste trend, ki je prišel in šel, a zame nikdar ni odšel."

Carpenter je moral na svoji poti do zvezd sicer premagati številne ovire – smučarskim letoviščem v ZDA so se zdele Burtonove deske sprva prenevarne, zato niso dovolile deskarjem, da bi si delili proge s smučarsko elito.

A šport je pridobival priljubljenost in iz obskurnega prerastel v enega bolj priljubljenih in bolj razmahnjenih zimskih športov.

Mož, večji od znamke

Prav posebno zadoščenje je Carpenter dobil, ko je deskanje na snegu leta 1998 postalo tudi olimpijska disciplina.

"Ljudje jemljejo deskanje danes za samoumevno," je za AP povedal Pat Bridges, novinar revije Snowboarding Magazine. "Sploh se ne zavedajo, da ime Burton ni podjetje. Ampak človek. Jasno, Burton je največja znamka deskanja na snegu. A mož sam je celo še večji."

Burton je daleč najbolj znana deskarska znamka. Foto: AP

Carpenter se je v zadnjih letih spopadal z vrsto zdravstvenih težav – poškodbami kolen, pljučno embolijo in Miller-Fisherjevim sindromom, redkim živčnim obolenjem, zaradi katerega je bil leta 2015 nekaj mesecev hrom.

Leta 2011 so mu odkrili raka na modih, a so po zdravljenju zdravniki razglasili zmago nad to zahrbtno boleznijo. Toda ta mesec je Carpenter svojemu osebju poslal e-pismo, v katerem je sporočil, da se mu je rak vrnil, a da se je odločen z boleznijo spopasti. Neuspešno.

"To je velika izguba za naš šport," je povedal Ross Powers, dobitnik bronaste medalje iz Nagana in zlate iz Salt Lake Cityja. "Odšel je dosti prezgodaj. A živel je svoje življenje na polno in vplival na toliko življenj in povezal toliko ljudi v deskarsko skupnost.”

In Carpenter je bil še posebej ponosen prav na to skupnost. "Res se mi zdi, da je deskanje še vedno velika bratovščina ali sestrstvo. Ko vidiš nekoga na deski, imaš naravno s tem človekom neko vez," je dejal leta 2007.